「NewJeans之母」闵熙珍欲夺权自立门户！HYBE对ADOR高层实施监察权：要求闵熙珍辞职

HYBE娱乐突然宣布对旗下厂牌ADOR的管理层实施监察职权。

据韩媒《世界日报》独家报导，HYBE於22日上午对闵熙珍代表和ADOR管理层A某等进行了审查。 审查团队已进入ADOR管理层的办公区域，收回了公司的电子资产等，同时面对面听取了当事人的陈述。 有消息称，HYBE怀疑A某等人试图夺取管理权，打算自立门户。经调查，ADOR管理层今年初就有夺权意图，不仅故意向外部泄漏了核心情报，甚至还偷偷谘询了相关公司。



ADOR是HYBE旗下的厂牌，HYBE持有其80%的股份，剩余的20%由闵熙珍代表等ADOR高层持有。闵熙珍代表曾在SM娱乐公司工作，后来转投HYBE，NewJeans就是她一手打造而成，因此业界与粉丝圈都称她为「NewJeans之母」。

据传，HYBE还要求召开股东大会，问责计画夺取经营权的ADOR现管理层的责任，同时打算向ADOR指派另一名理事。目前ADOR的股东大会是否会召开尚不确定。 股东大会的召开需要ADOR董事会的决定，但由於闵熙珍代表一方控制著ADOR董事会，目前情况尚不明确。

另外，除闵熙珍代表外，ADOR的两名内部董事都被归类为与她从SM娱乐任职时期以来一直密切合作的亲信。如果ADOR董事会不遵从HYBE的要求，HYBE将无法强制执行。 在这种情况下，HYBE很可能会采取法律手段，如申请强制召开股东大会等。 根据法院的判决，若召开股东大会，HYBE指定的董事可能有机会进入ADOR董事会。

据悉，HYBE在当天还向闵熙珍代表发送了要求辞职的函件。 业界分析她可能会拒绝辞职，并对HYBE发起攻势。

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