SEVENTEEN全新精选专辑预售量突破300万张！官方：以专辑性质来说，是非常罕见的成绩

人气男团SEVENTEEN推出的精选专辑《17 IS RIGHT HERE》预购量成绩，让业界人士也感到非常吃惊。

最新消息，根据专辑发行商YG PLUS的消息指出，男团SEVENTEEN即将在4月29日发行的精选专辑《17 IS RIGHT HERE》的预购量截至19日已经达到了308万7613张的成绩。



《17 IS RIGHT HERE》是一张总结了SEVENTEEN的过去、现在和未来的专辑，专辑里收录了4首新歌，以及SEVENTEEN过往韩国专辑中的20首主打歌，再加上8首日本专辑的韩文版主打歌，和演奏版本的〈Adore U（Inst.）〉。



所属经纪公司Pledis娱乐表示：「由於精选专辑的性质是汇集了已经很受欢迎的热门歌曲，因此出现如此大量的预购是非常罕见的情形。」而四首新歌也是较晚公布的消息（19日的00:00才公开），所以后续预售量还会再增加，有机会创下更亮眼的成绩。

＊四首新歌中有全新主打歌〈MAESTRO〉和小分队歌曲〈LALALI〉、〈SPELL〉、〈青春赞歌〉



在发行精选专辑之前，SEVENTEEN将於27日和28日在首尔世界杯竞技场举办「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」。 5月，他们将移师日本，分别於18日和19日在大阪洋马长居体育场、25日和26日在横滨日产体育场继续演出。

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