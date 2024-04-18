《Under The Gun》剧名是这意思！SF9朱豪&「闵雪娥」赵秀敏首两集就有粉红泡泡（EP1-2）

男团SF9成员朱豪，与《The Penthouse》因貌美爆红的「闵雪娥」赵秀敏，以及《基督山小姐》「申德圭」徐智元，三人主演「青少年黑色爱情剧」《Under The Gun》上周已开播，节奏明快，朱豪与赵秀敏扮演的男女主角很快就有粉红泡泡。

▼高建／朱豪（白朱镐）饰



▼车世英／赵秀敏 饰



▼朱太河／徐智元 饰



*剧情介绍可往：‎《Under The Gun》创新韩剧风格！SF9朱豪转型演员，完美驾驭德州扑克选手



（以下涉及剧透）



《Under The Gun》开场就带观众进入特殊主题「德州扑克」，一种扑克牌衍生游戏，是国际扑克比赛正式竞赛项目，身为《The Genius》《犯罪现场》班底的洪榛浩正是世界级顶尖德州扑克选手。当男主角高建（朱豪饰演）在牌桌上与人斗心机，冒出一些德州扑克专用术语，画面会贴心解释意思，让观众不至於全然看不懂。



剧名「Under The Gun」（枪口位，UTG）正源於德州扑克术语，意指「在牌局中第一位下注的玩家，处於场上最不利的位置」，从开场的游戏到整出剧，或许都在暗示高建是UTG，而他逆转游戏之后又该如何逆转人生？



接下来的剧情从车世英（赵秀敏饰演）的角度带出高建的神秘：他为何上课都在睡觉？为何不吃午餐？为何拚命打工？第二集揭晓，原来高建妹妹罹患了急性白血病，雪上加霜的是，身为著名德州扑克选手的爸爸拿专业赌博败光家产……而爸爸会败光家产背后其实有阴谋，是看高建不顺眼的朱泰河（徐智元饰演）设计了圈套。



高建为了家计无暇理会车世英，车世英却仍直球追求高建，认为一切都是命中注定。不过高建并不是冷漠之人，当车世英在马路有危险时他拉了一把，当车世英为了追赶他而跌倒，他伸手扶起车世英还摸摸她的头。最心动的或许是两人身高差了，经典一幕：车世英怕高建吃不饱拿「长高」当藉口要他好好吃饭，岂知高建站到车世英面前低下头来：「我比你高不止20厘米（公分）吧！」



以上都是一、二集内容，《Under The Gun》定调为「青少年黑色爱情剧」，男女主角爱情线开播即有进度，酿成男主角悲惨身世的黑幕也揭晓了，节奏毫不拖沓。据预告，车世英受托说服高建参加扑克大赛拿奖金，高建向车世英松口妹妹生病的事实，车世英似乎感受高建的敞开心房，开心的后抱他和他说再见。

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