《Under The Gun》创新韩剧风格！SF9朱豪转型演员，完美驾驭德州扑克牌选手

由SF9成员朱豪（白朱镐）和「天才童星」赵秀敏领军的Viu Original原创黑色爱情韩剧《Under The Gun》以德州扑克为主题，题材新鲜，有望为观众带来不一样的视觉享受。

《Under The Gun》讲述高建（朱豪 饰）父亲高俊河是韩国首席职业扑克牌选手，某天高家名声遭到玷污，为了振兴家族、挽救面临崩溃的家庭，高建只得加入韩国扑克牌联盟；在转学生车世英（赵秀敏 饰）的鼓励下，高建抛开了自身恐惧、积极面对问题，然而他的技巧和决心能否带领他走上胜利之路？



首度担任电视剧男一

与一般偶像韩剧不同，《Under The Gun》以德州扑克为故事背景，并融入美剧拍摄风格，结合青春、爱情及暗黑元素，誓要为观众带来与别不同的韩剧体验！SF9成员朱豪年初加盟Haewadal娱乐，以「河智苑师弟」身份转型演员展开活动，粉丝对此十分期待，过去他曾主演多部网剧累积实力，今次还首次担任电视剧男主角，声势备受看好。



凭《The Penthouse》打出名堂

凭《The Penthouse》「最美女配角」闵雪雅一角人气急升的赵秀敏，早在2006年便以7岁之龄参演电视剧《首尔1945》，不过她在两年后毅然中断星途专注学业，直至2019年才以剧集《触及真心》回归大众视野，之后更凭《The Penthouse》系列引发热话，虽然她在第一集就被编剧「赐死」，不过她的名字一度登上实时搜寻第一，可见她成熟自然的演技为她带来广泛关注！赵秀敏在《Under The Gun》饰演的车世英是一个外表可爱、个性冷静，拥有幸福家庭的女孩，为了成为钢琴家，她还远赴洛杉矶留学，回流后遇上高建，并协助对方拯救家族，二人的爱情发展也是剧集的一大看点！



《Under The Gun》将於4月12日起逢星期六零时零分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看 Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》、《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》、《世子消失了》和《美女与纯情男》，紧贴最新最快的韩剧潮流。

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