【雷】《泪之女王》金秀贤一人两角细节满分！不止微表情和语气，连「惯用手」都刻意区分

昨晚这集《泪之女王》好多看点，尤其金秀贤的演技再次令人刮目相看！

*以下包含《泪之女王》11集结尾剧雷！



11集结尾海仁等待贤佑（金秀贤 饰）时突然发病，把眼前撑伞的男人误认成贤佑跟著上了车，直到被另一辆车追逐逼停之后看到走下车的人居然也是贤佑，才发现身边的男人居然是尹殷盛（朴成焄 饰）。

这一段尹殷盛由金秀贤饰演，眼尖的观众也许从他出现的一刻就察觉到异样：眼神和语气渗出冰冷强硬的控制欲，丝毫没有贤佑的真挚与温柔。



아니진짜 눈물의여왕 11회 엔딩미침 홍해인이 정신을 잃어서 개재준이 백현우인줄 알고 그대로 차에타서감,

근데 이와중에 누가 쫓아왔음

그리고 그게 백현우였음



시청자들뇌가터짐나소리지름pic.twitter.com/EQqgZwXM0T — keri(jeong).. (@crrkerii) April 13, 2024

其实不止微表情和声线，金秀贤在肢体语言方面也作出区分！之前剧集中可以看到，贤佑惯用左手，为海仁撑伞、揽住海仁肩膀都是用左手，而尹殷盛则是惯用右手。





再看「假贤佑」，撑伞、揽住海仁全都是用右手...！这细节真的让人起鸡皮疙瘩啊~



海仁看来真的病很重，不然应该不会意识不到这么明显的区别，还满怀欣喜依赖地对假贤佑撒娇，让人好心疼她...



《泪之女王》今晚即将公开12集，提前公开的抢先看影片中，贤佑和海仁在清晨共度甜蜜时光，真希望两人能获得幸福啊~~



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