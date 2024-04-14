【雷】《泪之女王》金秀贤一人两角细节满分！不止微表情和语气，连「惯用手」都刻意区分
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【雷】《泪之女王》金秀贤一人两角细节满分！不止微表情和语气，连「惯用手」都刻意区分

韩剧   2024年4月14日   星期日14:05   Sani  

（封面图源：Netflix@《泪之女王》截图）

昨晚这集《泪之女王》好多看点，尤其金秀贤的演技再次令人刮目相看！

*以下包含《泪之女王》11集结尾剧雷！
（图源：KSD）

11集结尾海仁等待贤佑（金秀贤 饰）时突然发病，把眼前撑伞的男人误认成贤佑跟著上了车，直到被另一辆车追逐逼停之后看到走下车的人居然也是贤佑，才发现身边的男人居然是尹殷盛（朴成焄 饰）。

这一段尹殷盛由金秀贤饰演，眼尖的观众也许从他出现的一刻就察觉到异样：眼神和语气渗出冰冷强硬的控制欲，丝毫没有贤佑的真挚与温柔。

其实不止微表情和声线，金秀贤在肢体语言方面也作出区分！之前剧集中可以看到，贤佑惯用左手，为海仁撑伞、揽住海仁肩膀都是用左手，而尹殷盛则是惯用右手。
（图源：Netflix@《泪之女王》截图）
（图源：Netflix@《泪之女王》截图）

再看「假贤佑」，撑伞、揽住海仁全都是用右手...！这细节真的让人起鸡皮疙瘩啊~
（图源：Netflix@《泪之女王》截图）

海仁看来真的病很重，不然应该不会意识不到这么明显的区别，还满怀欣喜依赖地对假贤佑撒娇，让人好心疼她...
（图源：FB@tvNDrama）

《泪之女王》今晚即将公开12集，提前公开的抢先看影片中，贤佑和海仁在清晨共度甜蜜时光，真希望两人能获得幸福啊~~

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