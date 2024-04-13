IU公司竟然向IU道歉，废除「暗行御史」制度！网友仍气愤：明显是弃车保帅的行为

IU所属经纪公司Edam娱乐突然发布道歉声明，而道歉的对象竟然是IU。

Edam娱乐在道歉文中表示：「首先再次向在IU2024全球巡演首尔场演出售票过程中因我司过度审核行为受到伤害的粉丝们道歉，深深向一直以来支持、喜爱IU的粉丝们致歉。 同时也向因为此事对我司深感失望、痛心的IU本人道歉。 」



不过这封道歉信并未平息网友和粉丝们的怒火。 IU2024全球巡演售票期间采用了全新的「暗行御史」制度，只要有人举报有不正当交易，入场时就会受到严格的审核，被判定为「黄牛」的人还会被永久开除粉籍。 这套制度虽然帮助IU方面抓到了不少「黄牛」，却也有很多真正的粉丝被误伤，有网友吐槽自己请了朋友通过官方网站抢票，却在入场时遭到异常严格的审查，哪怕自己掏出证据诸多证明自己并非找的「代抢」，最终依旧是门票作废，永久踢出粉丝俱乐部。

该网友把事情的经过发布到了网路上，引起不少有著相似经历的网友的共鸣，事情也越闹越大，Edam娱乐不得不出面道歉，却仍未安抚住广大不满的网友和粉丝，早前韩网论坛theqoo上就有人发帖抨击IU公司，并指责「作为公司第三大股东的IU，怎么可能不知道这些事情」。



由於事情持续发酵，Edam娱乐再次向粉丝道歉，同时向IU表达了歉意。 可惜的是诸多网友和粉丝并不买帐，甚至在韩网上引发热议，大家纷纷表示：「给自己艺人道歉就应该内部解决，为什么要公开呢？」、「明显是弃车保帅的作法」、「好意思说珍惜粉丝，难道不是消费粉丝吗」、「大家都能看明白公司就是先把艺人从本次的事情中摘出来，毕竟还要靠她赚钱」、「 之前有多喜欢她，现在就有多反感」、「从没见过有公司向自家艺人道歉的，笑死了」、「有这道歉的时间不如赶快给粉丝们退款」、「把自己当贵族还是王室啊」等。

目前，Edam娱乐宣布废止之前所施行的「暗行御史」政策。

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