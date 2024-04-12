李宝英为救老公不惜沦为车手！《Hide》好不容易与老公重逢却接连发现骇人真相！更目睹老公出轨！（EP.5–6）

[有雷]开播前就强调有多处反转的悬疑电视剧《Hide》果然每一集都带来超大的讯息量。李宝英的老公李茂生其实没死，但邻居女子李清娥却表示李茂生已被绑架，遂威胁李宝英替此财团进行不法勾当，好不容易一家团圆后，李宝英却接获关键影片，发现老公其实是杀人凶手，甚至接著还看见老公与邻居李清娥热吻……

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罗文英（李宝英饰）打赢了官司把金信集团的马江关到监狱中，以为事件告一段落，没想到悠闲在邻居河妍珠（李清娥饰）家喝下午茶时，李清娥却刻意给她一大袋现金还有老公车成宰（李茂生饰）的照片，让文英大吃一惊，河妍珠知道所有事情，此时文英电话中传来马江在狱中已死亡的消息，似乎是妍珠所执行的。



妍珠接下来拿出了车成宰遭绑架的照片，要求罗文英执行老公尚未完成的工作，文英说必须确认老公目前仍安全存活，於是她被载往偏僻山区，见到了被人控制行动的成宰。於是文英成了车手，帮河妍珠到处发配大量现金到多处单位，还得替纵火犯打官司脱罪，让她的好友几乎因此想与文英绝交，但文英却表示自己有说不出口的苦衷。



文英昧著良心打赢了官司，终於老公车成宰出现在家门口了，简单梳洗后车成宰与父母以及女儿再度重逢，一家人原本开开心心的重拾天伦，此时罗文英手机却传来一段影片，是老公与婆婆联手杀害了海岸村的居民黄太浩，也就是之前大家以为是车成宰自杀的那具尸体，文英大受打击，突然冲过去拉走了女儿逃出这个家门。



文英不愿将女儿送到成宰家，只求好友帮她暂时看顾女儿。车成宰只叫文英不要相信河妍珠以及都振宇的话，至於都振宇也终於说出，黄太浩是他的好大哥，而车成宰当时承诺帮他找到在坐牢期间出生的小女儿，却都没有下文。文英找出了小女孩所在的育幼院，同时她也与老公讨论，希望在事件更严重之前先行自首。



文英报了警，他在父亲面前也展示了这段影片，警察当场将车成宰带回警局，车成宰也无法原谅文英的背叛。不过此时河妍珠却派来了另一位律师，提出了车成宰的不在场证明，让他被无罪释放，警方也一头雾水以为文英误报。河妍珠还有另一个身分是「朱常务」，她成天照顾著失智的会长，但事实上却是软禁会长，不让其他家人与会长联系。



文英来到车成宰制造不在场证明的别墅，竟然发现河妍珠与车成宰就在屋内，接著她更不敢相信自己的眼睛，因为自己的老公与这位邻居却开始上演火辣的热吻戏码，原来这位小三处心积虑地刻意住在隔壁，还成了烘培老师接近她女儿！都振宇却早已从马江口中得知车成宰与河妍珠的恋情……

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