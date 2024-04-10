【韩网热帖】因剧情疯狂展开而反响炸裂的电视剧（feat.《背著善宰跑》）

边佑锡和金惠奫携手主演的青春罗曼史《背著善宰跑》正式开播，没想到才播出两集就反响炸裂，让人忍不住追剧。

《背著善宰跑》讲述了不幸结束生命的顶级男明星，和为了拯救他而穿越时空回到过去的女人之间发生的奇幻爱情故事。 「任率」因意外无法再站立、行走，本来打算放弃生命的她却因为新出道的男团偶像「柳善宰」而重拾活下去的信心，并从此垂直入坑。 没想到精神支柱「柳善宰」却走上了轻生的绝路。 神奇的是「任率」也会到了15年前，上一世是你让我有了活下去的意志，穿遇到过去，这次换我来拯救你。

4月9日晚播出第二集，已然在韩网上引爆热烈反响：



아니 미친 류선재가 우산 들고 뛰어오는 임솔 보자마자 첫눈에 반한거였다니

짝사랑을 먼저 시작한게 임솔이 아니라 선재래

저 사탕 좋아하게 된 것도 임솔이 준거라 좋아하는 거였냐고

이 미친 순애남 뭔데…

선재솔 ㅈㄴ구매 선업튀 개큰구매 pic.twitter.com/HLI14vCUbH — 도 (@Dxxo___) April 9, 2024

류선재 미친놈아 이미 솔이 좋아하고 있잖아ㅅㅂ

선업튀 과몰입 돌았음 얘네가 청춘이고 사랑이야

선재솔을 절대로 지지한다 pic.twitter.com/htNes78ftn — 란정 (@roodzep) April 9, 2024

1. 前两集我都看了，妈耶，这也太好看了，BGM也绝了

2. 我在追剧的过程中全程都在姨母笑

3. 啊啊啊啊啊啊啊，全程内心在激动

4. 谁懂我啊，直击内心，导演、演技、剧情都绝了

5. 我什么现在就看啊，为什么为什么，为什么不等完结了再看???这要怎么熬过每一周啊

6. 我本来不打算看未完结的剧，也不看推剧的文章，但今天看完之后垂直入坑，这剧绝对疯了

7. 我真的要爱上金惠奫了，怎么可能有人不爱撑著黄色雨伞的任率啊

8. 第一集如果是有趣的话，第二集完全就是疯了，怎么会这么让人心动啊

9. 我一边看一边狂叫

10. 我只是换台的时候偶然发现了这剧，没想到就一直追到了最后

11. 第一集我就看了5遍，真的超级好看，现在才播出2集，大家快去追吧

12. 第一集我就随便看了看，第二集看完到现在都无法镇定，我要怎么等到下一周啊

13. 啊，我怎么都看完了，早知道等多更新一些的时候看了，不不不，现在就要看，啊啊啊啊，要怎么熬到下周啊

14. 求你俩一定要在一起啊，永远

15. 看剧的时候我突然感觉自己变成了女高中生

16. 这是出道前初恋的故事？？疯了疯了

17. 疯了疯了，除了疯了我还等说什么

18. 男女主的叙事太绝了，怎么会有这么好看集的剧

19. 是男主先喜欢上女主的啊，是吧是吧

20. 疯了，这才叫电视剧啊，电视剧就要拍成这样

原文：https://theqoo.net/square/3176346915

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