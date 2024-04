【韩网热帖】Blind网友举报女演员全钟瑞曾是校暴加害者

韩剧《不可能的婚礼》女主角全钟瑞被曾经的同窗曝光是校园暴力加害者。

有NH农协职员在上班族匿名论坛Blind中以「全钟瑞校暴」为题公开她是校暴加害者的事情。 文中原PO主写道:「我和全钟瑞是同一所国中的学生,有传闻说她没在韩国上过学,其实她直到国中2年级上半学期都还在位於韩国永登浦的学校里,后来才去留学的。 她动不动就会偷、抢同学的体育服,只要不给她就会被骂,我也因为不给她校服被骂『疯女人』。 她会追到卫生间,用脚踹开门,看到我们因为害怕变安静后就会离开。 我们这些受害者已经商量好会一一上传贴文,但她公司会光速删除,就是因为我们说的是事实,他们想要隐瞒才删帖的吧。 每次看到全钟瑞的脸就会回想起当时的事情,根本无心工作。 」贴文下方有多名同学校出身的网友留言表示PO主的爆料属实,并表示自己也是被霸凌的对象。



此外,已有多家韩媒报导了相关内容,但并未提到全钟瑞的名字,仅以J姓女明星指代,最后经纪公司回应「并非事实」。

此事很快就被韩媒报导出来,并在theqoo上引爆网友热议:

1. 受害人原来有好多人啊,大家要努力把事情搞大,要让媒体知道

2. 受害人多的话,她根本就没法辩解

3. 我就搞不懂了自己不知道自己曾经是霸凌者吗,还来当明星?是因为粉丝太宠著他们了吧

4. 她给我的感觉就是一但有校暴的新闻出来就缄口不提,火速删帖,感觉这是最有效果的方法,现在倒成了校暴处理套路了

5. 我之前也看到过相关帖子,然后就突然消失了,真相到底是什么

6. 她出道初期就被爆过相关事情,后来看到那么多人称赞她,我以为是一切都解决好了,原来只是把爆料帖全删了啊

7. 长相一般,演技也一般,但却一直有戏拍,我都觉得很神奇,现在又是霸凌者,还真是五花八门啊

8. 我记得我看过一个帖子说她留学时期也欺负别人

9. 她是不是傻啊, 过去做过的错事,等到出名了肯定会被翻出来啊,完全没想过吗??那只能说她并不觉得自己的行为是错的

10. 把人当虫子看的人,居然当了深受民众喜爱的明星,我倒是要看看你们捂嘴能捂到什么时候

11. 人类也太肮脏了,怎么能活成这样

12. 赶快毁灭吧,被大家遗忘就是你的宿命

13. 希望事情被媒体报导,真心道歉之后赶快退圈

14. 求求那些公司别用校暴艺人了,就是因为你们无所谓才让他们这样有恃无恐

15. 是我眼瞎了,居然没看出来她是这种人

16. 我现在真的信了那句相由心生

17. 她的面向就不是什么善茬

18. 霸凌者到底是谁给他们的勇气,敢一直站在民众前面?都不要脸的吗?

19. 经纪公司累死了,要不停删帖

20. look what you made me do

原文:https://theqoo.net/square/3168231685

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻