《燃烧烈爱》《不可能的婚礼》女主全钟瑞「校暴争议」再被提起！网爆「指使学长强暴学妹」，经纪公司只删文不回应疑心虚

全钟瑞凭李沧东电影《燃烧烈爱》出道，第二部电影《声命线索》（港译：The Call：超时空通话）就斩获百想影后，然而走红过程伴随多次校园暴力爆料，随著新剧《不可能的婚礼》热播，相关争议再次被提起。
tvN新剧《不可能的婚礼》题材新颖、收视率和讨论度十分稳定，目前播出过半，韩网论坛有人提起女主全钟瑞曾多次被爆校园霸凌都不了了之，还贴出相关报导截图。
根据自称与全钟瑞同间国小和国中的A某，全钟瑞国中时是太妹，A某多次遭到其同伙的集体暴力。 A某称全钟瑞曾指使男前辈强奸自己，幸亏「那些大哥让她放过我」才逃过一劫。 此外还有强迫交换校服、抢夺羽毛球拍、在同学面前「一边喷零食一边叫她滚」等等。
另一名爆料人表示国中时期认识全钟瑞，全钟瑞认为她软弱所以经常欺负她，还对她妈妈大喊大叫，很没礼貌。爆料人称因为双方父母认识，有段时间和全钟瑞家一起住在塞班岛，目睹全钟瑞把家人当侍女使唤、用脚踢人屁股，不顾岛上电费高昂整日开著冷气盖著厚被子。
网友指出最可疑是经纪公司从来不回应，只有爆料贴文都被静悄悄删除：「以她的形象，是校暴咖也不意外kk」、「如此任性生活都能顺顺利利，实在太让人羡慕和恼火，我遵守道德、连垃圾都不会随地丢，却为何事事不顺呢？」、「每次爆料贴都被删才更奇怪」、「中立，但如果一直不发声明的话...」。
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