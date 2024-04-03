反转不断！神秘人再加一！《Hide》李宝英发挥律师本色当庭逮捕真凶，温柔邻居李清娥竟熟知一切！（EP.3–4）

[有雷]高度悬疑作品《Hide》李宝英追根究柢终於揭发老公李茂生并未死亡，甚至得到关键证据让事件的真凶落网。原以为事件已告一段落，只是老公的身分仍需时间恢复，此时温柔的邻居李清娥竟掌握了一切状况，她到底是何种来历？

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罗文英（李宝英饰）约好将与假证人都振宇（李敏载饰）见面，但却从远出发现有人对振宇开枪，振宇也提到开枪的人就是未死亡的车成宰（李茂生饰）。文英开始追查公公财团下的基金会，资助街友让其免於露宿街头，但也有可能利用其人头帐户来进行不法资金交易。公公为了名望而表示自己必须多做公益，文英却认为事有蹊翘，没想到婆婆说溜嘴，表示成宰与其中一位村民交换了身份，对方代替他成了自杀的焦尸。



文英来到婆婆提供的地点，终於见到了仍然活著的老公车成宰，成宰表示自己受到都振宇的威胁，要文英不可相信任何人，文英表示自己与女儿不断受到马江组长的威胁，成宰也转交了关键的影片证据给文英。马江不断追讨车成宰欠他的70亿，於是文英打算重操旧业，向马江提起民事诉讼，马江跟踪与胁迫她和女儿，文英直接求偿70亿元。



文英却在庭上提出了新证据，并且将整个事件厘清。原本就是马江在海岸村撞死了村民，却不愿叫救护车而是请成宰过来现场，成宰抵达后先收集附近所有车辆的行车录影，另外说服同车金允善代理顶罪，并说自己能够替她辩护减轻刑责，要她认罪，并立刻叫救护车。另外也找来一个假证人，也就是都振宇。不料在开庭前，车成宰就此失踪。文英提供的影片中清楚可判定，当时开车的人是一位男性，让马江当庭被逮捕。



虽然庭审结果大快人心，文英还是需要面对老公车成宰已经换了另一个身份黄太洙在生活，并且都振宇难以理解为何成宰需要杀了黄太洙？文英先是回到了平静的日常，受邀来到邻居河妍珠（李清娥饰）家中吃饼干喝下午茶，没想到妍珠说要送上一份礼物给文英，西点盒子里面竟然装著满满的现金！文英讶异之余，检察官朋友来了电话，说马江已经死於狱中！妍珠老师也拿出车成宰的照片，还对文英说，知道成宰已与黄太洙交换身份而活！河妍珠到底是什么来头？



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