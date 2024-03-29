《7人的逃脱》续集《7人的复活》本周开播！严基俊变得更恶毒、李准将展开复仇，还有全新角色登场！

Viu Original原创韩剧《7人的逃脱》最后一集中，Matthew＝K＝沈俊锡（严基俊 饰）说把7人关进大楼里一番威胁戏弄，最后逼他们得选边站，投靠 Matthew 的可以活下来，不然就得原地等死。

琴罗熙（黄正音 饰）、韩莫内（李侑菲 饰）、车主兰（申恩庆 饰）、梁进谋（尹钟焄 饰）、高明智（赵胤熙 饰）和南哲宇（赵在允 饰）听到 Matthew 会承诺并满足各自的终极欲望，最终选择反水抛弃闵道赫（李准 饰），一起搭乘 Matthew 的直升机逃离现场。最后...大楼屋顶被炸掉，Matthew 自以为计划成功，结果李辉昭（闵永基 饰）和姜杞卓（尹泰荣 饰）及时赶到救起闵道赫。



过了5个多月～终於等到续集《7人的复活》啦！复仇的局面即将被重置，重生的7人命运凄惨又强烈的交叠，加上新人物即将登场，和无法预测的反转变数，会带来怎么样的反转剧情呢...？握有强大权力的绝对恶人 Matthew（严基俊 饰），从地狱再度回来的闵道赫（李准 饰）有什么样的变化？赶进跟著小编一起来看看续集的看点！



超级大恶人「Matthew」以更加恶毒的形象登场

Matthew 的各种反转真的让人鸡皮疙瘩！他因爲出生自卑情结，爲了向圣灿集团和沈会长（金日宇 饰）的「真正」儿子闵道赫报仇而设计危险的游戏。《7人的复活》变得更加意气风发，头发也染回了黑色！但...卑劣眼神和微笑，不知道会做出什么疯狂的事呢！严基俊还表示：「将在第二季中以更加恶毒，强烈的形象登场。」继朱丹泰之后，严基俊又诞生一个坏蛋角色！



危机中奇迹般生存下来的「闵道赫」，将有180度的变化！

本来没有梦想，也没有希望的「闵道赫」，因为意想不到的出生秘密，点燃了他想要报复 Matthew 的心。公开的剧照中，可以看到他已干净利落的样子现身，面对新的一季，李准也透露：「可以看到很多与第一季180度不同的样子，在《7人的复活》中，观众们可能会认爲是不同的角色，声音、表情也发生了很大的变化。」他会展开什么样的复仇？令人好奇！



全新角色登场：李正信饰演入口网站CEO「黄灿盛」、秘密人物「美杜莎」是谁？

李正信饰演国内最大入口网站、业界排名第一的「SAVE」CEO「黄灿盛」，虽然他是韩国三大报社《皇帝日报》的接班人，但他却放弃一切投身於入口网站事业，把「SAVE」打造成占有率第一的天才人物。据悉，他将是 Matthew 新计划所需的「关键人物」，对韩莫内（李侑菲 饰）表现出意味深长的态度。他的登场会给7人之间带来怎样的变数？到底是好人还是坏人？



另外，之前公开的预告中，有人通过画面注视著闵道赫，通过变声系统秘密接近闵道赫的「美杜莎」。他对闵道赫说：「有可能成爲你的友人或敌人，如果不按照我的意思，随时都会除掉你，因为你的命掌握在我手中。」「美杜莎」的真实身份是？





Viu Original 原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚10点30分‎「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可免费收看《美女与纯情男》、《夜限照相馆》等人气韩剧。

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