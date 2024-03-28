金明洙＋李裕英决定出演漫改剧《随意对待我》上演铁壁男与直进女的魔性罗曼史！

KBS 2TV将推出新月火电视剧《随意对待我》却任由金明洙与李裕英共同演出，描述一位充满仁义睿智的MZ世代书生申润福，与一位因为被随意对待而变得疲惫的女子金洪道，两人之间的礼仪相待罗曼史。

戏路不受限制的金明洙与李裕英，将带来跨越界线的愉快爱情故事。似乎从历史剧中走出来的MZ世代大韩民国「儒教男」（指思想行为较为保守的男子），遇见令人过度投入的韩国职场上班族女子，两人截然不同的的恋爱故事，也带来不同的刺激感。



金明洙在本剧中饰演一位21世纪的书生申润福，也是韩国保留了朝鲜时代原貌古迹的城山村接班人，拥有智慧与美德，职业也很不一般，是一位文化遗产回收特别专家。另一方面他也是一位追求自由的MZ世代青年，也会因为梦想而离家出走，是一位具有独特反转魅力的人物。李裕英则是饰演一位在中小服饰业的约聘员工，为了生活相当吝啬，忍受著职场上常出现的霸凌。



备受关注的是两位演员们的默契搭配，金明洙将演出一位包紧紧的铁壁男，李裕英则是一位个性大剌剌的女生，两人的个性天差地别而将带来什么样的冲击罗曼史？金明洙也表示，这是部能在新鲜的设定中增添愉快感受的作品，会尽力诠释让观众们感受到丰富的趣味性。李裕英则说，在浪漫喜剧中能够做的工作都非常尽善尽美，请大家期待两人不可预测的化学反应！



KBS 2TV最新月火剧《任意对待我》是改编自NAVER网络漫画的郑善宇作家的原著网络漫画，是浪漫喜剧类型的作品，将於2024年5月首播。

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