韩韶禧「换乘」风波后事业再起，签下英美品牌全球代言、亚洲第一人！所属社：还有很多广告在谈

韩韶禧爆出与柳俊烈恋情后公众形象一度受重创，接连失去韩国本土两个广告代言。 不过业内评价似乎没有降低，近日签下英美知名家电品牌全球代言，还接到多家广告邀约。

据韩媒，韩韶禧与英美家电品牌SHARK已签署美容家电方面的全球代言合约，品牌方希望韩韩藉助禧拓展亚洲及全球市场。 韩韶禧所属社也证实这一消息，并透露在此之外也有很多广告邀约正在讨论中，暗示她在广告界仍有强大影响力。（*SHARK较知名产品是吸尘器，美容家电以美发用具为主）



韩韶禧以演员身份出道之前就很有广告运，凭藉出众的美丽外形和桀骜高冷的独特气质，先后给J.ESTINA、Banila Co.、MUSINSA等诸多品牌拍过广告，其中为饼干品牌Ritz拍摄的广告片最为出名，也成为她顺利踏入演艺圈的跳板。



近年来韩韶禧勤奋工作，从《夫妻的世界》到《以吾之名》《京城怪物》作品不断，在广告界地位也不断攀升。 然而本月中旬爆出与柳俊烈恋情后，先是被怀疑「换乘恋爱」，接著PO「小狗拿刀图」被指对前辈不敬，澄清文中提起「柳俊烈惠利去年初已分手」亦引起讨论。 疑似受形象下跌影响，合作三年的「NH农协银行」和合约刚满一年的烧酒品牌「初饮初乐」皆表示不会续约。





不过随著柳俊烈惠利更多分手细节公开，舆论开始转向指责柳俊烈处理感情关系不利落、回避风波缺乏担当，并为两位女生的事业应援：「恭喜」「一向如此，引起话题后只会更红」「证明了影响力，当然要签她」「我就知道恋爱风波不会造成打击」「韩国很小，向世界出发吧！」

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