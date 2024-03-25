林秀香造型百变演活顶流明星！新剧《美女与纯情男》智铉寓潜入片场亲自体验幕后工作～

如果你是长篇爱情韩剧的粉丝，那么由林秀香和智铉寓主演的《美女与纯情男》正是你本月的不二之选！一连50集的全新浪漫周末剧《美女与纯情男》於刚过的周末首播，香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」无缝紧贴剧集进度。

全新周末韩剧《美女与纯情男》讲述朴导萝（林秀香 饰）自幼投身演艺圈养家糊口，入行逾十五年的她现时贵为韩国一线女演员，某天她受母亲的丑闻牵连而跌落神坛，此时她在电视剧拍摄现场重遇初恋、热血副导演高必胜（智铉寓 饰）；在男方的鼓励下，导萝重新振作，二人也在朝夕相对下重燃爱火⋯⋯



智铉寓再携手知名编剧

智铉寓时隔两年再度亮相周末剧场，过去他曾以周末连续剧《绅士与小姐》勇夺「KBS演技大赏」的最高殊荣「大赏」而人气急升，今次他再携手知名编剧金始庆合作《美女与纯情男》，让观众格外期待！



据悉他为了演好副导演一角，开拍前更「潜入 」幕后做功课：「为了体验副导演的生活，我每天都会到电视台上班，除了观察他们的一举一动，我也会以工作人员的身份出现在拍摄现场！我认为高必胜是一个充满魅力的人，他为了自己的梦想而努力生活，也是一个充满爱的人。」此外，他亦透露编剧金始庆是他接拍该剧的一大原因：「能够被编剧邀请饰演另一个角色，对於演员来说是一件很感激的事。 」



林秀香理解角色之苦

剧中饰演顶流明星朴导萝，同为演员的林秀香自认份外投入：「我比任何人都更了解导萝作为演员的困难和情感！她从小就为家庭努力，有著很强的责任感，也很诚实地表达自己的感受。」日前剧组释出多张「朴导萝」的时尚造型照，让人大赞林秀香形象百变，对此她也笑言：「因为要展现出顶级明星的外貌，我在造型上下了不少工夫，希望让自己看起来漂亮又迷人。《美女与纯情男》是一部轻松愉快的剧集，希望大家能够透过我们的电视剧，度过一个充满微笑的周末！」



《美女与纯情男》逢星期六、日在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《夜限照相馆》和《抓住你的衣领》，紧贴最新韩剧潮流。



预告：



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