「贴脸照」之后的金赛纶：正在整理立场文中！第二次和金秀贤传绯闻！IU&银赫旧事被召回

这两周的韩国演艺圈「热闹」非凡，民众们尚未消化刚爆出的几对明星CP，24日淩晨金赛纶的一张照片即刻又炸开了锅。

因醉驾而名声一落千丈的金赛纶突然通过IG STORY公开了一张自己与金秀贤脸贴脸的亲密照，虽然仅公开了3分钟就火速删除，但她删帖的速度根本比不上网友截图、传播的速度，瞬时间这张照片铺天盖地被转发在了个大论坛上，无数网友猜测「他俩是在谈恋爱？ 」金秀贤所属经纪公司在同天上午紧急回应，称双金并非谈恋爱，网上谣言毫无事实根据，他们也并不清楚金赛此举纶的意图，划清了与对方的界线。



民众反应这么大皆因金秀贤主演的《泪之女王》正在热播中，不少观众正沉浸在他和金智媛的爱情里，更巧的是贴脸照公开前剧情刚刚播出贤佑（金秀贤 饰）和海仁（金智媛 饰）冰释前嫌激吻确认爱意。金赛纶的照片无异於是在敲碎「贤佑海仁CP粉」的梦。

生气的网友、观众们涌入金赛纶的IG宣泄愤怒，留言道：「能不能播完再来犯嫂子瘾，大晚上气的睡不著」、「你是疯了吗？偏偏在这种时候」、「你可以谈恋爱，但别在这时公开啊」、「你知不知道我有多入戏，这是我最近唯一的乐趣，却被你打破了」、「金智媛要借这部剧往更高一层走，你是太嫉妒她了吗」、「 老实待著吧」、「作为演员，你对同事太无理了吧」、「你能不能等剧播完再来疯！ 过后你想怎么做都行 这部剧拍了那么久 也付出了很多心血……别这样搞」等，无一不是在指责她。



其实早前金赛纶和金秀贤就曾爆出过一次绯闻，金赛纶2000年出生，金秀贤1988年生，比她大了12岁。 而金赛纶也曾在采访中公开透露过「想和金秀贤合作一次」，他俩也曾是同一家经纪公司的师兄妹，不过金赛纶后期因酒驾未能续约。

她突然公开与金秀贤的旧照不知是失误还是另有所图，反倒是勾起不少网友12年前的回忆，当时名气还没这么大的IU也在公开自己和Super Junior银赫穿著睡衣躺在一起的照片后秒删，却依旧被手快的网友截图传播，一度引起K-POP圈的腥风血雨，成为她为数不多的负面消息之一。



아이유 은혁 김새론 김수현 오마주 pic.twitter.com/39U97ax96V — 이슈투데이(선팔&맞팔100%) (@ig8996) March 24, 2024

相较於金秀贤公司的否认，金赛纶并未对此及时做出任何解释或道歉，韩媒「MY DAILY」致电金赛纶方，对方表示「正在整理立场文，整理好之后会亲自告诉大家」。

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