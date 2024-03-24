【有雷】《美好世界》收视暴跌，车银优角色「双标逻辑」被指最大败笔！观众哀叹求反转洗白

《美好世界》目前播到第8集，车银优饰演的「权善律」真正身份和内心叙事终於呈现出来，但观众反应似乎不太正面，认为他逻辑不合理，如果后续没反转真的令人难以共情。

《美好世界》讲述殷秀贤（金南珠 饰）为儿子复仇而蹲监狱，出狱后遇到同样失去家人的年轻人权善律（车银优 饰）而展开的故事。 最新两集揭晓权善律真正身份和动机、女主丈夫出轨对象，反转剧情十分震撼，但收视率反而从8.5%急速下滑至6.3%，很多人认为权善律的「双标」逻辑是代入剧情的最大阻碍。



*以下内容包括前8集关键剧情！



殷秀贤年幼的儿子被权志雄撞伤+遗弃致死，加害者依靠议员金俊免罪且态度嚣张，殷秀贤愤怒之下撞死权志雄而坐牢7年。 出狱后在儿子墓地遇到展现善意的权善律，接著收到老公和别人出轨的照片，出轨对象还是情同亲姐妹的好朋友，令秀贤大受打击。



最恐怖的是，这些都是善律的布局：善律是权志雄的儿子，父亲被杀后一心想著毁掉秀贤的人生，把「出轨对象是妹妹」这件事告诉秀贤后，看著她的崩溃反应露出满意又阴险的笑容。





第8集播出后很多人对善律的行为无法共鸣，明明是他父亲杀了无辜的小孩在先，女主不仅失去儿子还坐牢、失去社会声誉和工作、已足够不幸，善律却只在意自己失去父亲这件事，复仇对象还不仅限女主本人、甚至波及全家，「双标」逻辑说是反社会人格也不为过。

因为善律的行为实在令人难以接受，观众甚至开始揣测后续「洗白」路径，例如他最终发现父亲其实是替金俊顶罪、母亲发现真相后被金俊派人灭口，於是幡然醒悟与女主站在统一战线针对金俊。毕竟现在才到第8集，还有足够时间再次反转（拯救车银优）啊~



此外，亦有观众猜测秀贤儿子跑出去是因为偷情的妹妹偷跑时没有关门;邻居女可能是金俊情妇，儿子就是金俊的私生子;秀浩跟邻居女在酒店见面，可能是为了探听金俊的情报。

小编还是愿意相信编剧不会给车银优一个真的很糟的角色，后面一定还有反转！而且这次车银优的哭戏和阴暗面演技都有不少进步，就算为了他也要继续追下去啊~XD



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