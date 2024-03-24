IU每吃一口饭竟要嚼150次！牙齿不堪重负被医生警告「住口」，自曝外卖爱点糖醋肉
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IU每吃一口饭竟要嚼150次！牙齿不堪重负被医生警告「住口」，自曝外卖爱点糖醋肉

明星   2024年3月24日   星期日18:29   Sani  

（封面图源：FB@iu.loen，YouTube@빠더너스 BDNS截图）

IU是出名的细嚼慢咽派，之前曾透露一口食物要咀嚼30次起步，没想到现在已经「进化」到150次，会不会太夸张啊！

IU近日做客文相勋的YT频道「빠더너스 BDNS」，聊了很多日常生活话题。 IU说最喜欢点的外卖食物是糖醋肉，演唱会期间还储了很多易消化的粥在冰箱里，最爱就是加了糯米团子的南瓜粥。
（YouTube@빠더너스 BDNS截图）

IU提到自己细嚼慢咽的习惯，现在已经到了让牙齿不堪重负的程度，连牙医都建议她减少咀嚼次数。 於是IU数了数自己究竟嚼多少次，发现每一口至少有150次之多！
（YouTube@빠더너스 BDNS截图）

IU解释说喜欢高密度地享受食物风味，如果没到自认可以吞咽的程度就会一直咀嚼下去，不管牙齿受不受得了。 文相勋提议她给臼齿订制一副金属牙套（grillz），这样嚼1次就有3次的效果XD
（YouTube@빠더너스 BDNS截图）

2020年IU做客《郑恩地的歌谣广场》时曾提到每一口食物都要咀嚼至少30下，在《带轮子的家》也被目睹一小口生拌牛肉嚼足10秒钟，当时就有很多人觉得不可思议，亲自尝试后发现嚼不到十下食物就「与意志无关地消失了」XD
（YouTube@tvN D ENT《带轮子的家》截图）

看来经过这4年，IU的「战绩」已从30次升级到150次，但为了牙齿和晚年著想，还是希望她克制一下啊~
（图源：FB@iu.loen）

Ps.不知大家有没有觉得这位YouTuber眼熟，没错他就是《D.P：逃兵追缉令》里遭霸凌的二等兵、《非常律师禹英禑》里热爱Pengsoo的自闭症患者，现实中的身份是百万订阅频道主XD

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