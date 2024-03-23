为角色拼了！韩女星极端减肥：金南珠一天只吃「2鸡蛋+3口饭卷」，朴敏英37kg饿到起床需扶墙！金智媛戒中餐只是小儿科

这三位演员都是为了作品角色才挑战人体极限，好在她们的演技和努力有目共睹，只是真的对自己太狠了！T^T

作为演员，除了演技之外形象本身也是塑造角色的一部份，之前好几位男艺人因休息期「发福」、一接到戏就立即「恢复原状」引起讨论，其实女演员们减起肥来更加令人倒吸一口凉气。



《泪之女王》金智媛近日做客网综，透露为了让剧中角色洪海仁驾驭各式时装、撑起百货店社长的强大气场，提前一年进行饮食管理、不吃让身体负担大的食物，一整年没有碰过热量较高的炸酱面等中餐。





现在她已经在家囤好炸酱泡面，只等宣传行程结束就「开斋」，展现出惊人的节制力。



金南珠拍《迷雾》时，认为新闻主播高惠兰应该是消瘦锐利的形象，身高169cm的她硬是把体重降到46kg！



金南珠在6个月时间里每天只吃2个鸡蛋、3口紫菜饭卷，鸡蛋吃腻了就换小袋包装的鸡胸肉粒，而且还不能吃完、必须剩下四五粒。 后来做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时回忆道：「感觉再这样下去可能无法存活，所以只减到这个数字。 」



朴敏英在《和我老公结婚吧》饰演癌症病人，惊人地把体重减到37kg，也一度引起话题。 朴敏英认为第一集要足够好看才能让观众代入剧情，因此狠心减到起床时过於头晕、必须撑墙才能勉强站住的程度;拍戏间隙穿著患者服去餐厅吃饭时，更被老板误会真生病而加菜，叮嘱她「多吃才能康复」。



朴敏英认为缺乏运动生生饿瘦的减肥只会让人不幸：「维持健康生活所需的所有能量都枯竭，一点都不幸福。 」但一看到镜头里终於出现瘦骨嶙峋的模样，哪怕只有短短几分钟，都觉得开心不已。





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