【K社韩国小百科】英国BBC评《金字塔游戏》：窥见韩国人所面临的冷酷现实

韩国人拍摄校园暴力这类题材彷佛没有瓶颈期，从《猪猡之王》、《人间课堂》、《愤怒的妈妈》，再到火遍全球的《黑暗荣耀》，如今又多了一部《金字塔游戏》。

《金字塔游戏》描绘了白莲女子中学2年5班残酷的生存战，每个月进行一次秘密投票选出一个被孤立的人。 在充满加害者、受害者和旁观者的「社会缩影」般的教室中，剧集细致地描绘了学生们为了逃避合法孤立而展开的激烈心理战和智力对决，引起了观众的共鸣。



在第5和6集中，成秀智（金知妍 饰）坚决抵抗了白夏凛（张多雅 饰）的反击，展现出坚韧不拔的形象，给人带来了令人激动的宣泄。成秀智决定与朋友们一起结束残酷的游戏，而不是独自逃离。 观众们对她的下一步计画感到好奇，也对一直顺从「金字塔游戏」的白莲女子中学2年5班学生们是否会做出结束残酷游戏的选择而引起关注。

《金字塔游戏》随著每一集的播出，都带来了不同的乐趣和紧张感，引起观众的热烈反响。该剧在国内外也引起了广泛的好评。 英国的BBC称其为「受邀参加法国Séries Mania的唯一韩国剧作」，并在介绍《金字塔游戏》时表示：「我们可以窥见韩国人所面临的冷酷现实」。英国的NME杂志也评价该剧为「所有角色都非常饱满，令人无法放松的惊悚剧」。



《金字塔游戏》在韩国也取得了好成绩，成为Tving付费订阅排行榜的第一名，证明了其热度。 优秀的世界观和演员们的出色表演吸引了大量用户的加入。《金字塔游戏》制作组表示：「成秀智将坚持不懈地对抗白夏凛的警告，继续执行打破序列金字塔的下一步计画，请关注成秀智的活跃表现以及二年五班学生们逐渐变化的成长」。

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