白种元+安普贤《白Packer》第二季回归！4月开启录制

tvN综艺节目《白Packer》（或译《背包主厨》、《白老师的背包食堂》）将回归第二季。

据韩媒「Ten Asia」独家报导，《白Packer》将於4月开始拍摄第二季。 相比第一季的周四播出，第二季将改为周末的综艺节目。在本季中，白种元再次以饮食界领军人物的角色登场。 最近在SBS的《财阀X刑警》中受到了很多观众喜爱的安普贤也确定加入第二季的阵容。

安普贤在首次固定出演的综艺节目《白Packer》中展现了对摆盘和装饰的热情，赢得了观众的喜爱，甚至获得了「普细节（普贤+细节）」的绰号。 在第一季中结缘的白种元还特别客串了《财阀X刑警》第一集，虽然是以照片形式出现，却也展现了他们之间的情谊。



《白Packer》是一档烹饪综艺节目，参与者在陌生的地点和客人面前，需要在有限的时间内进行即兴烹饪，挑战极限任务。 该节目第一季於2022年5月播出，共20集，走访了摔跤社团、军队、幼稚园、学校等地，与3000多个人建立了联系，并为他们提供了符合他们期望的定制美食，最高收视率达到了5.3%。

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