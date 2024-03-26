白种元+安普贤《白Packer》第二季回归！4月开启录制
广告

白种元+安普贤《白Packer》第二季回归！4月开启录制

综艺   2024年3月26日   星期二10:08   Tracy  

（封面图源：安普贤官网、tvN《白Packer》）

tvN综艺节目《白Packer》（或译《背包主厨》、《白老师的背包食堂》）将回归第二季。

据韩媒「Ten Asia」独家报导，《白Packer》将於4月开始拍摄第二季。 相比第一季的周四播出，第二季将改为周末的综艺节目。在本季中，白种元再次以饮食界领军人物的角色登场。 最近在SBS的《财阀X刑警》中受到了很多观众喜爱的安普贤也确定加入第二季的阵容。

安普贤在首次固定出演的综艺节目《白Packer》中展现了对摆盘和装饰的热情，赢得了观众的喜爱，甚至获得了「普细节（普贤+细节）」的绰号。 在第一季中结缘的白种元还特别客串了《财阀X刑警》第一集，虽然是以照片形式出现，却也展现了他们之间的情谊。
（图源：SBS《财阀X刑警》）

《白Packer》是一档烹饪综艺节目，参与者在陌生的地点和客人面前，需要在有限的时间内进行即兴烹饪，挑战极限任务。 该节目第一季於2022年5月播出，共20集，走访了摔跤社团、军队、幼稚园、学校等地，与3000多个人建立了联系，并为他们提供了符合他们期望的定制美食，最高收视率达到了5.3%。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 白种元+安普贤《白Packer》第二季回归！4月开启录制
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手