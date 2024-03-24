《泪之女王》还在播！金赛纶深夜手滑上传和金秀贤的亲密合照又立即删除，经纪公司回应了！
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《泪之女王》还在播！金赛纶深夜手滑上传和金秀贤的亲密合照又立即删除，经纪公司回应了！

明星   2024年3月24日   星期日09:43   Yuan  

（封面图源：IG@ron_sae、tvN《泪之女王》剧照）

24日凌晨，金赛纶在 IG 限时动态上传一张和金秀贤一起拍摄的照片，但过了几分钟后就立即删除。

公开的照片中，金赛纶和金秀贤亲密地脸贴脸，相差12岁的金赛纶（2000年生）和金秀贤（1988年生）曾同属同家经纪公司 Goldmedalist 。虽然照片迅速删除，但是已在网路社区迅速扩散，网友们对该照片做出各种推测，特别是金秀贤在现在热播人气剧《泪之女王》中与金智媛合作，本月23日第5集结尾还成爲话题，因此对金赛纶公开照片的时间提出疑问。
（图源：IG@ron_sae）已删除

韩网友：「两人是什么关系」、「是恋人关系吗」、「也有可能是一起喝酒时拍的照片」、「电视剧不是还在播吗」、「在21年就有说两个人在交往了」、「什么啊 ！一下子就醒了」、「真是惹祸精啊...」、「金赛纶偏偏在这个时期出现这样的失误，让人怀疑是不是故意那样做的」、「经纪公司职员们晴天霹雳，今天是周六」、「哇，我再次不能相信艺人的形象」、「这不是失误，是故意这么做的」、「不是...我很喜欢看《泪之女王》，但是一下子就凉了」、「艺人们应该都那样吧...哎呦...」等等，the qoo 留言已经突破1600则，反应热烈。
（图源：https://theqoo.net/hot/3153766867）

今日上午，金秀贤的经纪公司也做出回应，表示恋爱传闻不是事实，网路上流传的照片是过去同属一个经纪公司时拍摄的，金赛纶的这种行动和意图是完全无法知道的情况。经纪公司还表示：「因为这照片，对演员的不必要的误会和臆测等泛滥的状态下，我们将通过法律代理人对损害演员人格和名誉、恶意诽谤和侮辱性贴文进行强有力的应对。」
金秀贤（图源：TVDaily）

而金赛纶在2022年5月在首尔江南区清潭洞酒后驾驶时撞上路灯和变压器等。当时她血液中的酒精浓度爲0.2%以上，远远超过吊销驾照的标准，对此金赛纶被判罚款2千万韩元，进入自我反省期间后暂时中断活动。
（图源：IG@ron_sae）

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