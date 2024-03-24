朴栖含《我独自生活》独居小窝公开！东西太多在韩网引热议，韩网友：真的太脏 VS 就是常见男生的自炊房

22日播出的《我独自生活》中，由组合KNK出身、因人气BL剧《语意错误》爆红演员朴栖含作为嘉宾出演，展示了日常生活。
朴栖含已经独居4年，因为身高有193公分，一伸手就能碰到天花板。身高192公分的排球选手金软景也做过天花板伸展运动，看到这些彩虹会员们感叹道：「原来要超过190公分才能做到啊！」朴栖含表示那样可以伸展到全身，真的非常舒服，全炫茂荒唐地说：「我们做不到！」Key 也喊：「要够高才能做到啊！」
朴栖含独居小窝的布置风格也被公开，特别是满屋的透明玻璃门，吸引大家的视线。所有人都惊讶地问：「这是房门吗？」旗安84还说：「家里不会用玻璃门吧？只有办公室会用啊！」 他还说：「因为本来就喜欢简约的风格、喜欢都市风，因爲门全都是玻璃门，所以我也用玻璃家具装饰一下，是玻璃屋没错，我非常满意。」
但是与干净利落相去甚远，洗衣机前堆满需要洗的衣服、洗手台则是有要洗碗，所有人都惊愕不已。家里脏乱的样子也在韩网引发热烈讨论，留言已经突破千则，韩网友：「没有打扫卫生的常识吗？真的太脏了」、「不是...但还是会出现在全国民都看的节目里，这个有点ㅠㅠㅠ」、「哇！确实很脏」、「好像不是这样的形象..？」、「以爲会很干净呢，原来不是啊」、「就用神秘主义风格吧..」、「就是周围常见的男生（女生也多）自炊房啊」、「毕竟是放送，打扫一下吧」、「以前旗安家好像空荡荡的，这个人满满的，所以看起来更窄」、「厨房里堆积那么多的衣服真的是无法理解」等等。
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