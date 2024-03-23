这谁还能分清IVE张员瑛和AI的区别啊？粉丝会上再现「传奇级」画面，美爆了

IVE的张员瑛真的美得不像话，说她是AI也不为过吧？！

日前，IVE举办了粉丝会，网友们看到大萤幕上的张员瑛的模样，直呼颜值、身材完美得如同AI一样，美貌超出了人类该有的范围。 台上的张员瑛和大萤幕上的她，无论是五官、脸型、妆容、甚至是服饰装扮，都比普通人更接近於完美，AI建模的虚拟美女也不过如此吧。



NIGHT DANCER 챌린지

AI 너가 한번 해봐#장원영 pic.twitter.com/CPkqRHsxlw — 원영이의 얼굴 (@wy2face) March 12, 2024

张员瑛头脸比例极端的小，说是巴掌脸也不为过，身材比例更接近漫画中的九头身，面部流畅平整，没有多余的赘肉和凹陷，能撑起各种镜头和打光！



이렇게 고능한 플러팅은 장원영밖에 본 적이 없음......... pic.twitter.com/Qn1KI9m0ck — 공 (@luvwy04) March 15, 2024

相关照片一经公开就引来无数网友的围观和留言，大家纷纷表示：「再次被她的美貌震撼了」、「她的脸本身就是宝藏」、「生图看起来就好像是电视上那些精心拍摄的广告」、「我怀疑AI也无法像张员瑛这样漂亮，是超越人间AI的存在啊」、「 真人维纳斯」、「 实话说，很讨厌把真人跟AI相比，她的美貌可不是什么AI能够比得上的」等。

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