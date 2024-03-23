韩剧三大「财阀女婿」果然都大有来头！炫彬、宋江、金秀贤，大家第一个想到谁？

最近金秀贤在《泪之女王》中演活了「财阀女婿」这个头衔！不过，在这之前还有两位大前辈炫彬和宋江，不晓得他们过得如何呢？

▼tvN X Netflix《泪之女王》可以说是近期最热门的韩剧作品，金秀贤所饰演的Queens集团「财阀女婿」更成为了热搜的关键词，人人都以为他麻雀变凤凰，过著令人称羡的生活，但在Queens百货女王洪海仁（金智媛 饰）的气势之下，他似乎受到了不少委屈。



在成为「财阀女婿」之前，他是於农村龙头里的里长之子，也是超市王子，还是首尔大学法学院毕业的高材生，集团法务理事的他办事能力极强！



夫妻俩也是因为相爱而结婚的童话般婚姻！虽然在婚后因为种种原因变得不那么相爱，却随著剧情的发展渐渐重燃爱火，剧情丝丝入扣，令人越来越期待之后的故事。



▼tvN X Netflix《爱的迫降》中，炫彬所饰演的北韩军官李正赫，最终与皇后集团会长的小女儿尹世理（孙艺真 饰）修成正果，现实中两位演员也真正成为了一对夫妻，将《爱的迫降》变成了一部爱情纪录片。



而李正赫同时也是朝鲜人民军总政治局局长的小儿子，更是一位才华洋溢的钢琴家，从艺校毕业后到瑞士留学，履历相当华丽的「财阀女婿」。



官方特别剪辑的精彩片段影片（有中字）



▼SBS X Netflix《与恶魔有约》里，宋江所饰演的恶魔郑九元，他也是一开局就娶到了未来集团的财阀继承人都到曦（金裕贞 饰），两人在剧中CP感十足，相当有默契！



而郑九元也是还月财团的理事长，发扬著传统文化的男子，可以说是人生经历最长、最享受"人"生的「财阀女婿」。



不晓得大家一听到「财阀女婿」这个称号时，第一个想起的韩剧角色是谁呢？欢迎留言跟我们分享！

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