球场下也超吸睛！炫彬＆孙艺真一起露面、孔刘＆李栋旭穿「情侣装」 网笑：「原来是Double Date」

21日，2024年美国职棒大联盟（MLB）首尔系列赛第二场比赛在高尺天空巨蛋体育场举行，由圣地亚哥教士队和洛杉矶道奇队相遇并展开比赛。

继前一天举行的第一场比赛之后，第二场比赛也有很多明星来到高尺巨蛋观看比赛。当天炫彬、孙艺真、孔刘、李栋旭、金材昱、宋仲基、凯蒂（Katy Louise Saunders）等被捕捉到。



特别是产后一起露面的炫彬、孙艺真夫妇，果然立刻成为大家的焦点。当天，孙艺真身穿卡其色外套，头戴草绿色棒球帽，展示「棒球场时尚」，炫彬则是身穿韩国国家棒球队服。而「死鬼CP」孔刘、李栋旭坐在他们的后排，两人都穿著圣地亚哥教士队的队服和戴著棒球帽。



四人的同框，也让网友纷纷表示：「结婚之后好像第一次看到两人合照ㅠㅠ」、「呜哇 感觉好神奇」、「孔刘、李栋旭也太可爱了吧」、「夫妻结伴聚会呵呵呵」、「后面的情侣装太抢镜了」、「原来是 Double Dating」、「孙艺真太漂亮了」、「欧爸们爲什么穿情侣装...真的要像夫妻一样一起生活吗」、「是珍贵的照片，加起来身价是多少」、「光看他们四个人的脸就饱了」、「可疑的 Double Date」、「哇～也带上我吧」等等。

한프레임에 이동욱 손예진 현빈 공유 ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mq3a1212CW — 경산대장 (@simba__18) March 21, 2024

此外，李栋旭旁边则是坐著「禁欲系男神」金材昱，还有宋仲基和妻子凯蒂凯蒂也被捕捉，宋仲基还向妻子说明比赛内容。在当天比赛前，EXO成员伯贤演唱爱国歌和美国国歌，人气女团 (G)I-DLE 也献上了祝贺舞台。



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