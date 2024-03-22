心情洗三温暖！《夜限照相馆》金光奎扮神父领军跳aespa嗨翻，下个鬼魂竟是他ㅠㅠ（EP.3-4）

《夜限照相馆》本周一二已播出第三、第四集，全新剧情可说是让观众心情宛如洗三温暖，不同的鬼魂故事引发不同的情绪。

徐基周（周元饰演）发现韩春（权娜拉饰演）是他的「安全区」，能阻挡恶鬼缠上他，苦苦向韩春提合作，用了一番努力才让他相信自己看得见鬼。很快又有新的鬼魂找上来，竟是第一集出现过的神父（金光奎饰演）。

为了帮助神父完成遗愿，徐基周又进警局，韩春此次便相当愿意帮忙。在一阵沟通之下，神父终於想起他要徐基周偷的笔电密码――MY aespa，警局瞬间变舞台，从神父、警察到民众都起舞，连徐基周和韩春都加入！

*延伸阅读：‎从神父到警察都是MY！韩剧《夜限照相馆》跳aespa〈Next Level〉嗨爆全警局XDD



快乐的时光并不长久，下个登门夜限照相馆的是韩春奶奶……韩春奶奶抑郁自己误会了韩春，加上年纪大还跑去检察院为韩春奔波，心肌梗塞而逝。韩春奶奶嘴巴上不想见韩春，却处处为韩春著想，夜限照相馆团队最终决定违反奶奶意愿，让嬷孙两人相见共度「春天」。



尾声，韩春明明拍完照片了却保有阴阳眼？下集预告，徐基周并没有因为有了「见鬼同志」而日子过得比较好，反而为了照顾她那位见鬼新手而更忙了，疑似还酿出车祸。韩春越发觉得「安全区」根本不安全，是相当危险。



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