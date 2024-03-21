少女时代成员俞利《Strike!娜英》：保龄球与人生的碰撞

少女时代自宣布单飞不解散后，成员各自拓展新事业。其中活跃於大小银幕的俞利，今年首次於电影《Strike!娜英》担任唯一主演，演出受家乡所困的地方记者娜英，因接触保龄球重拾生活重心。

她透露除勤练保龄球技之外，也参与部分创作，例如：片中练保龄球受伤却迟未就医的主角，遭医生质疑「怎能忍到现在」，竟出於她曾因练舞过度导致韧带受伤时，医生为她动手术前的对话：「我觉得这段话放进电影会不错，就和导演讨论，一个好的桥段就创作出来了！」

少女时代中担任「副唱领舞」的俞利，早有参与大小银幕演出的经验，更曾以韩剧《被告人》被SBS演技大赏提名。《Strike!娜英》中，她不仅首挑大梁担任唯一主演，也吐露戏外性格阳光活泼的她，为演出文静朴素的主角娜英费尽苦心，因而选择素颜上阵：「我该抹去少女时代中『浮华版的俞利』，於是把妆卸了、尽可能以她的身份去生活。」表明自己尽可能保持「不表演」：「如果我连呼吸都不透露任何演的痕迹就好了，这是我与角色较劲的终极目标！」



片中主人翁娜英因恋家而不愿离开故乡，学习保龄球后才开始思考「独立」的可能性，令展开单飞事业的俞利深受感动，因此看完剧本便决议接演：「我30岁出头时也像娜英一样困惑，学习独立并不容易，也才开始思考很多，意识到自己擅长、喜欢、想表达什么。」韩国试映会上，她更邀及少女时代润娥观影，虽对多数团员在海外有活动未能参与而遗憾，但分享润娥很欣赏本片与自己的演出：「她（润娥）说之后也想挑战这种类型的片！」俞利表明也希望向姊妹看齐，拍出如对方主演的《极限逃生》等吸引上千万人观影的作品。



《Strike!娜英》将於3月29号於台湾院线上映。电影描绘於海边村庄生活的地方记者娜英，热爱照料家人，希冀平淡生活能永远不变。然而，当母亲试图卖掉老屋迎接第二春，小弟也执意远走高飞前往首尔，娜英必须面对这些突如其来的转变时，保龄球出现在娜英的生命中！她开始花越来越多时间在保龄球馆，为保龄球的魅力所打动，并在学习过程中逐渐打开心扉⋯⋯更多电影资讯，请上原创娱乐脸书粉丝团查询：https://www.facebook.com/taiwancce 。



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