《模范的士》李帝勋、《赌命为王》李东辉担岗饰演凶案侦查探员！原创犯罪侦查韩剧《搜查班长1958》4月19日 Disney+ 独家上线

韩国经典国民电视剧集《搜查班长》全新制作的前传《搜查班长1958》(Chief Detective 1958)，与你一同感受於韩流横扫全球前，早已俘虏韩国国内电视观众的传奇作品魅力所在。

全新犯罪侦查原创韩剧《搜查班长1958》将会以1970至80年代韩国备受欢迎、共播出长达880集的剧集《搜查班长》作为基础，继承原剧中引人入胜的故事架构以及为观众留下深刻印象的刑警朴渶澖与金相淳，并将时间推前到原剧时空前十年，呈现出更具活力的全新剧情。

於《搜查班长1958》，我们将会见证一位因为屡次反抗国家军政府而被标签为叛逆者的悲观刑警「朴班长」朴渶澖与他的团队，於首都执行一次无情的驱赶无家者行动中，意外遇到危险杀手并展开追捕后被重新点燃热情的精彩故事。

充满趣味、戏剧性、浪漫色彩以及时代背景的剧集《搜查班长1958》，将由李帝勋 (《模范的士》(Taxi Driver)、《Signal》) 主演，饰演经历挫败后不再抱任何希望、廉洁的凶杀案侦探朴渶澖；李东辉 ( 《赌命为王》(Big Bet)、《请回答1988》(Reply 1988)) 将会饰演脾气火爆、外号「疯狗」的凶杀案侦查组成员金相淳。剧集由曾担任《秘密任务》、《尸杀帝国》的导演金成勋执导。



《搜查班长1958》将进一步丰富Disney+ 持续增加之屡获殊荣韩国娱乐节目，其中包括：由「神」级组合朱智勋和韩孝周主演的《支配物种》，４月10日Disney+ 独家上线；《杀人者的购物中心》– 神秘叔叔离奇「自杀」死亡引致侄女招惹杀身之祸，关於叔叔的秘密随之被揭开；《Moving超异能族》- 一群韩国特工努力保护超能力子女免受恶意政府机构伤害与剥削的故事；三大男神车胜元、金宣虎、金刚于联手主演，全新动作悬疑韩剧《暴君》(暂译) 将於2024年独家上线；由《恶中之恶》型爆男神池昌旭联手演技派赵佑镇主演，全新犯罪动作韩剧《江南B-Side》(暂译)将於2024年独家上线；由《王后伞下》韩国影后金憓秀、《黑暗荣耀》演技派男神郑星一联手主演全新悬疑惊栗韩剧《揭密最前线》(暂译)，将於2024下半年独家上线，与及《赌命为王》、《恶中之恶》、《非法正义》等。连同其他亚太地区原创作品以及深受欢迎的环球电影与节目，Disney+ 为各位观众带来更多的优质影视内容。

《搜查班长1958》将於2024年4月19日Disney+ 独家上线，再铸经典。

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