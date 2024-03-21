安普贤 5月18 举行 2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 《Hello！》in TAIPEI

近期以《财阀x刑警》再创新热度的韩国大势演员安普贤，即将展开他出道以来的首次首次亚洲巡回粉丝见面会2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 《Hello！》in TAIPEI，3月23日从首尔开跑，并於亚洲的六个城市举办，其中一站将於5月18日在台大综合体育馆跟台湾的粉丝见面。

拳系手出身的安普贤，拥有精实身材及完美身高，曾出演《梨泰院CLASS》、《柔美的细胞小将》、《以吾之名》等夯剧，精湛的演出获得许多赞赏与关注，每次都能完美诠释各种角色，创造出不同样貌，在综艺节目中的表现也常常让大家看到安普贤的反转魅力。

还没来过台湾的安普贤曾透露，对於未曾造访的新地点充满好奇心，特别是对台湾的美食和当地氛围感兴趣。他表示，只要是台湾道地美食都想亲自尝尝看，同时也非常感谢在台湾为他应援的粉丝，相当期待届时和大家见面的难得机会。

这次见面会被命名为「Hello！」，意味著安普贤将与粉丝们首次真诚相见，特地亲自参与了活动的企划，将呈现出粉丝们从未见过的一面，并为大家带来许多精彩的环节，宠粉的他也将在演出后一一和全场粉丝近距离欢送道别，让这段相聚时光成为难忘的美好回忆。此次票价分别为4,800/3,600全区对号座，门票将在本周六(3月23日)13：00於全台7-11 ibon 机台及 ibon售票系统启售，想知道更详细的福利资讯及相关讯息，请持续关注D-SHOW官方Facebook及Instagram！

2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING in TAIPEI〈Hello !〉

演出日期：2024年5月18日（六）

演出时间 : 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：台大综合体育馆一楼

演出场地地址：台北市大安区罗斯福路四段1号

启售时间 : 2024年3月23日（六）13 :00

售票系统 : 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 : ibon售票系统 (https://ibontw.com/24ABH)

粉丝福利 : 团体合照 / 亲笔签名海报 /亲笔签名拍立得/ 粉丝欢送

票价：A区$4,800/ B区$3,600(全区对号入座)

主办单位：D-SHOW

协办单位：HS Entertainment & Contents

经纪公司：FN Entertainment

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