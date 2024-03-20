宣传期不敢吃泡面！金智媛：「为拍摄《泪之女王》进行饮食管理1年，连中餐都戒了」

演员金智媛在热播中的电视剧《泪之女王》中饰演一位看上去高不可攀的百货公司代表洪海仁，而她也在综艺节目中透露她的严格饮食自我管理方式。

日前《泪之女王》的主角金智媛、金秀贤以及朴成焄三位共同来到张度练的网路综艺节目《Salon Drip 2》作客。当日金智媛提到为了健康必须节制饮食，这话题引起了大家的讨论，她表示虽然想兼顾健康，可是在拍摄作品时需要穿上各式各样的服装，所以努力管理饮食长达1年左右的时间。必须依照食谱并且不吃热量高或让身体负担大的食物，已经有1年左右都已不吃中餐了。金智媛的饮食控制令大家相当惊讶。



金智媛还表示自己2个月前购入了炸酱泡面，但目前还在跑宣传行程，还要用到自己的脸，所以必须等宣传期结束了再吃，展现出惊人的节制力。主持人张度练也有疑问「这样会不会一旦松开缰绳后就狂吃」，金秀贤接著回答，自己本来也是有管理中的食谱的，但是因为剧中需要到德国拍摄，无法按照食谱吃，就开始吃起了街边的香肠还有烤肉，大吃特吃，还因为香肠太咸所以加上面包一起吃！



金智媛也附和点头表示，因为德国有白夜，拍摄时间一拉长就会肚子饿，所以饮食管理在当地注定会失败的。《泪之女王》仅播出4集收视率已经突破双位数，这对已貌合神离的财阀夫妻，如何寻回热恋新婚时的幸福？



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