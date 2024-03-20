IVE世界知名度再升级！8月亮相美国知名音乐节「Lollapalooza Chicago」

女团IVE将首次亮相美国代表性音乐节之一的「Lollapalooza Chicago」舞台。

今日（20日）Lollapalooza Chicago方面公布了正式阵容。 IVE的名字出现在了名单上，她们将出席今年8月1日-4日参加在美国伊利诺州芝加哥格兰特公园举办的音乐会。



「Lollapalooza」自1991年起每年夏天在芝加哥举办，是一个规模庞大的音乐节，每年平均邀请约170个受欢迎的乐团参加，举办期间至少吸引40万乐迷。这是IVE的首次登上该舞台，她们将与世界知名音乐人一同亮相。 根据公布的阵容，参与演出的艺人包括SZA、Tyler， the Creator、Blink-182等。

IVE於3月14日在美国洛杉矶成功举办了首场世界巡回演唱会的北美场次，门票售罄，证明了她们在当地的受欢迎程度。 之后IVE还将陆续在沃思堡、亚特兰大等地继续与粉丝见面。

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