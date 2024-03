IVE世界知名度再升级！8月亮相美国知名音乐节「Lollapalooza Chicago」

女团IVE将首次亮相美国代表性音乐节之一的「Lollapalooza Chicago」舞台。

今日(20日)Lollapalooza Chicago方面公布了正式阵容。 IVE的名字出现在了名单上,她们将出席今年8月1日-4日参加在美国伊利诺州芝加哥格兰特公园举办的音乐会。





Can't wait for IVEPALOOZA to happen! See you in Chicago! #IVE #아이브#Lollapalooza #Lolla pic.twitter.com/Qd38Aneq1v