【韩网热帖】韩韶禧&惠利口碑大反转

原帖引用韩媒报道「韩韶禧&柳俊烈亲自认爱，没有换乘、对惠利抱歉」，转帖了韩韶禧发文承认恋情、否认「换乘」、对於冲动发言向惠利道歉一事。

报导内容可参考这边：韩韶禧发文认爱柳俊烈！亲自公开恋爱时间线，并向惠利道歉：对不起，我还不够成熟



韩国网友评论：

1. 如果惠利没有发「有趣耶」，事情也不会发展到这一步

2. 惠利不该发那篇限动，又不是换乘，何必把争议闹大。 轻率的不是韩韶禧，是惠利

3. 不懂韩韶禧为什么要被骂

4. 惠利发文才导致大家猜测，应该由她来道歉

5. 也许惠利还有留恋吧，限动内容很感性... 话说回来，毕竟8年感情，可以理解。 柳俊烈韩韶禧好可怜。

6. 韩韶禧搞错了愤怒方向，应该批评乱猜的人，而不是攻击惠利。 惠利也没说他们是换乘恋爱，即便想说也是针对柳俊烈，偏偏韩韶禧夹在中间发飙，让事情越闹越大

7. 站在韩韶禧立场来看，惠利的限动确实让人不舒服，大众的猜测也是来自惠利限动，韩韶禧好可怜

8. 柳俊烈究竟什么魅力，谁来告诉我

9. 韩韶禧性格很爽快，祝幸福！

10. 韩韶禧是懂得道歉的人，帅气

11. 可惜了韩韶禧...

12. 分手很久了，有什么问题？ ᅲ

13. 韩韶禧很坦率、很好啊！以前也让人感觉没有距离感，现在看来确实是不错的人

14. 韩只是安安静静地谈恋爱，突然被爆料偶遇，还被前女友暗示是换乘女，被骂一整天怎么能忍？都分手一年了， 又不是换乘

15. 惠利又不是第一天当艺人，在那个时间点发那篇限动，应该知道有何影响，从结果来看也确实是那篇限动引起大众猜测。 换了是我也会很生气。 为什么惠利获得应援、韩韶禧被骂？要骂就一起骂kkk

16. 对惠利失望，都是因她一篇限动引起骚动

17. 惠利啊加油，7年好虚无，莫名难过

18. 骂完柳俊烈骂韩韶禧，现在又开始骂惠利，真是够了

19. 希望柳俊烈韩韶禧幸福长久

出处：https：//theqoo.net/hot/3143822529

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