分化别人的同时自己的阵营也在瓦解～《金字塔游戏》能完全被破解妈〜张多雅怒剪长发！（EP.7– 8）

[有雷]新型校园霸凌剧《金字塔游戏》剧情即将进入尾声，班上同学越来越多人动摇加入转学生金知妍阵营，张多雅坚持守护自己的游戏而继续分化金知妍周围友人，她儿时所受到的霸凌秘密到底是？

以下为防雷线



迎来了校外教学，但是金字塔游戏并未停歇，场景转到了校外。短发沈恩贞很明显地已经被拉入白夏凛（张多雅饰）身边，而秀智（金知妍饰）则是担心虽然手握录音档证据却迟迟不敢公开，担心父亲的职场将受到影响，因此整趟旅程显得闷闷不乐。但许多同学纷纷传来讯息询问「你有把握破解游戏吗」「如果失败了你会负责吗」，虽然内心动摇，却也担心自己会成为F等级。



大家正在体验潜水时，白夏凛冷不防地被推入了水中，虽然她并未明确向老师举发，但此时急著跳下水救她的人，只有长期被她威胁的明慈恩，善良的慈恩始终认为若不是因为游戏，其实大家都应该是好友。夏凛也持续分化秀智身边的好友在亨与艺琳，不过这两人都有自己的原因不至於动摇。也越来越多人默默想靠近秀智的身边。



进行漆弹生存游戏时，穿著黑色背心的秀智组合成了大家攻击的目标，更被大家提议要在此处进行投票选出F人选，规定她们五人围成一圈并且说出好友的错误行为，用漆弹射击对方直到颜料耗尽。五人面面相觑一片沉默之际，曾经背叛大家的表智爱把枪口反过来朝向自己的腹部开了第一枪，大喊「我背叛了我的朋友」，后悔自己的错误，之后所有人也开始说出自己的不足，把原本紧张的场面弄成非常有趣的自责大会，想分化她们的夏凛反而让她们变得更团结。



沈恩贞在漆弹场为保护同学而受了伤，可能断送了自己的运动员生涯。而明慈恩再度受到夏凛威胁，开始与全班同学保持距离，觉得自己还是成为F才能救大家。校庆即将到来，当日除了有即将出道的艺琳进行精彩表演之外，也是全新的金字塔游戏投票日。白夏凛一头短发全新造型现身，到底有什么意义？艺琳在成功演出后竟然飙泪奔跑，之后又被担架抬上了救护车，到底发生了什么事？她能够参与本次的投票吗？在校庆日出现的神秘玩偶人可能是不愿走出房间的赵友莉吗？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻