圭贤在《家大声》透露想办「二代团爱豆聚会」！想找BIGBANG、Super Junior、少女时代、SS501等团体

BIGBANG 大声的 YouTube 节目《家大声》在7日公开最新一集，嘉宾是 Super Junior 圭贤，两位凑一起很有趣耶！

节目中，圭贤提到 Super Junior 和 BIGBANG 在同个时期活动，但并没有很熟，所以觉得有点遗憾。大声也说：「所以我觉得很神奇，SE7EN 哥结婚的时候，我们坐在这里，你们就坐在隔壁桌，好像是18年来第一次问候呢！」



之后，圭贤聊到 Gummy 在组织一个出道20年的歌手聚会，他说：「这种感觉真的太好了，就算只是一起说说话也很好，如果我们爱豆们也有那样聚会的话...」大声说要是圭贤组织这个聚会的话，就叫上他吧！圭贤表示：「其实我就是这样想想，但是不会去做的类型，要有谁去做才行。」后来两人就提到神童很适合组织聚会。



接著他们提到同个时期一起活动的爱豆们「BIGBANG、Super Junior、少女时代、SS501、Wonder Girls、2NE1」，圭贤：「以前的歌手要是聚在一起的话，真的太有趣了！（一起）出演《家大声》。」大声马上表示那太棒了，圭贤看了眼色说：「那《圭TV》也出演一次。」二代团应该是不少人的青春吧 ㅠㅠㅠㅠ 圭贤快点去找神童啊～不管拍个什么都可以！！



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