女版《Build Up》？JTBC《Girls on fire》尹钟信、Gaeko、Apink郑恩地、DAY6 Young K等任制作人
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女版《Build Up》？JTBC《Girls on fire》尹钟信、Gaeko、Apink郑恩地、DAY6 Young K等任制作人

KPOP   2024年3月12日   星期二09:56   草莓  

（封面图源：YouTube@JTBCentertainment截图）

宛如女版Mnet选秀节目《Build Up：男团Vocal生存战》（Build Up：男子主唱团体生存战），JTBC将推出女Vocal团体选秀《Girls on fire》，昨（11）释出醉心预告。

《Girls on fire》是曾制作JTBC《幻影歌手》与《Super Band》的制作组，所打造的「隐藏音乐人发掘计画」第三弹《Girls on fire》，最新消息公开了打造团体的制作人名单，旨在找寻拥有自己音乐风格且享受舞台的女生，要打造目前歌谣界罕见的全员Vocal、能轻松live演场的「New K-Pop」女声团体。
（图源：JTBC《Girls on fire》官网）

《Girls on fire》去年12月就公布主持人为张度练单独担任，且公开招募参赛选手，本月才公布节目「团体制作人」由尹钟信、Gaeko、鲜于贞娥、郑恩地、Young K与KINKY担任。
《Girls on fire》MC张度练（图源：JTBC《Girls on fire》官网）

尹钟信是知名歌手兼音乐人，也拥有长达16年的选秀评审资历；Gaeko是饶舌歌手，是嘻哈组合Dynamicduo一员（去年的神曲〈Smoke〉即他们的歌）；鲜于贞娥是歌手也是名歌手也是作词作曲家；郑恩地是女团Apink主唱也是Solo歌手，在作词作曲上都有涉猎；Young K是乐团DAY6贝斯手、Vocal也兼音乐制作；KINKY是舞团ComingOut成员，也是舞团EO-DDAE副队长。
《Girls on fire》制作人尹钟信（图源：JTBC《Girls on fire》官网）《Girls on fire》制作人Gaeko（图源：JTBC《Girls on fire》官网）《Girls on fire》制作人鲜于贞娥（图源：JTBC《Girls on fire》官网）《Girls on fire》制作人郑恩地（图源：JTBC《Girls on fire》官网）《Girls on fire》制作人Young K（图源：JTBC《Girls on fire》官网）《Girls on fire》制作人KINKY（图源：JTBC《Girls on fire》官网）

最新预告除了6名制作人的期许与遴选基准，还曝光部分参赛者面孔。Young K想找寻六边形样样俱全的人，KINKY想要能享受甚至沉浸舞台的人，郑恩地希望能有让人余音绕梁的声音出现……影片中出现的参赛者，音乐剧演员李雅凛瑟（이아름솔）受到最多关注，再者是曾参加HYBE选秀《The Debut: Dream Academy》的练习生Nayoung，其中一位未完整露脸的参赛者有人猜测是PURPLE K!SS Chaein。

《Girls on fire》预计在4月於TVING首播。

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