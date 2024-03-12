女版《Build Up》？JTBC《Girls on fire》尹钟信、Gaeko、Apink郑恩地、DAY6 Young K等任制作人

宛如女版Mnet选秀节目《Build Up：男团Vocal生存战》（Build Up：男子主唱团体生存战），JTBC将推出女Vocal团体选秀《Girls on fire》，昨（11）释出醉心预告。

《Girls on fire》是曾制作JTBC《幻影歌手》与《Super Band》的制作组，所打造的「隐藏音乐人发掘计画」第三弹《Girls on fire》，最新消息公开了打造团体的制作人名单，旨在找寻拥有自己音乐风格且享受舞台的女生，要打造目前歌谣界罕见的全员Vocal、能轻松live演场的「New K-Pop」女声团体。



《Girls on fire》去年12月就公布主持人为张度练单独担任，且公开招募参赛选手，本月才公布节目「团体制作人」由尹钟信、Gaeko、鲜于贞娥、郑恩地、Young K与KINKY担任。



尹钟信是知名歌手兼音乐人，也拥有长达16年的选秀评审资历；Gaeko是饶舌歌手，是嘻哈组合Dynamicduo一员（去年的神曲〈Smoke〉即他们的歌）；鲜于贞娥是歌手也是名歌手也是作词作曲家；郑恩地是女团Apink主唱也是Solo歌手，在作词作曲上都有涉猎；Young K是乐团DAY6贝斯手、Vocal也兼音乐制作；KINKY是舞团ComingOut成员，也是舞团EO-DDAE副队长。



最新预告除了6名制作人的期许与遴选基准，还曝光部分参赛者面孔。Young K想找寻六边形样样俱全的人，KINKY想要能享受甚至沉浸舞台的人，郑恩地希望能有让人余音绕梁的声音出现……影片中出现的参赛者，音乐剧演员李雅凛瑟（이아름솔）受到最多关注，再者是曾参加HYBE选秀《The Debut: Dream Academy》的练习生Nayoung，其中一位未完整露脸的参赛者有人猜测是PURPLE K!SS Chaein。



nayoung is on a new survival show?! https://t.co/UKp56gHPm8 pic.twitter.com/MU8dzjCGWj — bea KATSEYE (@katseyex) March 11, 2024

wait dont tell me,that chaein someone pls tell me is that chaein or not!! 0.07 timestamps #Chaein #PURPLE_KISS https://t.co/YM3b4G3eM0 — LAVEN|SECRET NUMBER X KISS OF LIFE X PURPLEKISS (@LavenJinny) March 11, 2024

《Girls on fire》预计在4月於TVING首播。

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