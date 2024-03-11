洪锡天和NCT泰容有血缘关系？泰容都怀疑XD 曝原本想当消防员而非爱豆

韩国同志艺人洪锡天主持的YouTube节目《洪锡天的宝石盒》，由於收集了很多洪锡天眼中的「宝石美男」引起共鸣屡屡创造话题，最新嘉宾是上月底Solo回归的NCT泰容。

过去洪锡天就曾透露泰容是自己远房亲戚，终於邀请到泰容来《宝石盒》，他相当激动介绍泰容是首名「宝石血亲」，是「堂姐的儿子的堂弟」，另位主持人金DDOLDDOL听了都觉得不对劲，而当事人泰容歪了歪头很为难，洪锡天自己都笑了。



金DDOLDDOL帮洪锡天算好了两人应该是九等亲，不属於民法规定的「八等之内为亲属」，洪锡天不愿放弃这层关系：「……就叫我『堂姑』吧！我再怎么样还是要攀上关系！是世界级韩流明星耶！」洪锡天也试图放弃对泰容的遐想XD。不过，‎多年前早有网友制作出他们的亲属关系树状图‎，刚好是八等亲没错，但其实是八等姻亲并非血亲，完完全全没有血缘关系无误。



回到节目，洪锡天和金DDOLDDOL对泰容的外貌仍是赞不绝口，但泰容坦言不喜欢听别人说他是靠外貌，所以一直以来会在别的事情上努力，反倒把外貌抛诸脑后，至此也不太习惯他人对自己的外貌称赞。他也说自己其实从来没有爱豆梦，是想当消防员，据说这是他出道8年第一次公开此事，不过他表示自己就是喜欢「能带给人快乐」的工作，所以当了爱豆乐在其中。



看完节目，YouTube留言里又是满满对泰容的称赞，有人说「被泰容的外貌迷住了，更被泰容的心态感动了，出演《宝石盒》可以说人性得到保证」、「虽然已经出道很久了，但人看起来还是很稳重，是真的正直的人」、「除了泰容的舞台之外第一次他其他影片，是正直的青年啊……好温柔也很稳重」、「泰容的心也是真宝石」……等等。

▼完整节目



▼附上泰容回归主打歌〈TAP〉MV



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