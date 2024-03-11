四树CP！李准基去看IU演唱会，后台合影捕获朴宝剑、新歌challenge也没落下！

李准基今日在IG上PO出IU演唱会后台合照，翻跳IU新歌《Holssi》的舞也获得本尊称赞，「四树CP」售后根本甜过正片XD

IU新一轮世界巡回演唱会本月初开跑，昨晚刚刚在首尔举办第四场。 今日下午李准基在IG分享后台探班合照，留言：「有一个给予灵感的同事真是太感谢了！希望能传递幸福、平安归来~」李准基和IU在《月之恋人-步步惊心：丽》饰演四皇子王昭和宫女解树，剧集早在8年前已播完，「四树CP」带给观众余韵始终萦绕不去。





首尔尾场嘉宾是和IU合作新剧《您辛苦了》的朴宝剑，李准基也拉他一起合照，不忘把IU应援手灯摆在中间：





不止如此，IU上月发行迷你六辑《The Winning》，李准基很快cover了主打歌之一《Holssi》的舞蹈放上IG，身姿轻盈灵动逊不专业舞者。 此举立即引来IU本尊留言：「哇呜皇子大人，这《Holssi》真的太非凡了，感谢皇子大人！」



此外，《IU H.E.R World Tour Concert》目前预计会举办27场，涵盖亚洲、北美和欧洲，即将於4月6日和7日在台北小巨蛋、5月25日和26日在香港亚洲博览馆开唱，台北场次门票已在开卖后1分钟内全部售罄。



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