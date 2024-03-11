洪錫天和NCT泰容有血緣關係？泰容都懷疑XD 曝原本想當消防員而非愛豆

韓國同志藝人洪錫天主持的YouTube節目《洪錫天的寶石盒》，由於收集了很多洪錫天眼中的「寶石美男」引起共鳴屢屢創造話題，最新嘉賓是上月底Solo回歸的NCT泰容。

過去洪錫天就曾透露泰容是自己遠房親戚，終於邀請到泰容來《寶石盒》，他相當激動介紹泰容是首名「寶石血親」，是「堂姐的兒子的堂弟」，另位主持人金DDOLDDOL聽了都覺得不對勁，而當事人泰容歪了歪頭很為難，洪錫天自己都笑了。



金DDOLDDOL幫洪錫天算好了兩人應該是九等親，不屬於民法規定的「八等之內為親屬」，洪錫天不願放棄這層關係：「……就叫我『堂姑』吧！我再怎麼樣還是要攀上關係！是世界級韓流明星耶！」洪錫天也試圖放棄對泰容的遐想XD。不過，‎多年前早有網友製作出他們的親屬關係樹狀圖‎，剛好是八等親沒錯，但其實是八等姻親並非血親，完完全全沒有血緣關係無誤。



回到節目，洪錫天和金DDOLDDOL對泰容的外貌仍是讚不絕口，但泰容坦言不喜歡聽別人說他是靠外貌，所以一直以來會在別的事情上努力，反倒把外貌拋諸腦後，至此也不太習慣他人對自己的外貌稱讚。他也說自己其實從來沒有愛豆夢，是想當消防員，據說這是他出道8年第一次公開此事，不過他表示自己就是喜歡「能帶給人快樂」的工作，所以當了愛豆樂在其中。



看完節目，YouTube留言裡又是滿滿對泰容的稱讚，有人說「被泰容的外貌迷住了，更被泰容的心態感動了，出演《寶石盒》可以說人性得到保證」、「雖然已經出道很久了，但人看起來還是很穩重，是真的正直的人」、「除了泰容的舞台之外第一次他其他影片，是正直的青年啊……好溫柔也很穩重」、「泰容的心也是真寶石」……等等。

▼完整節目



▼附上泰容回歸主打歌〈TAP〉MV



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