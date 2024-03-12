结婚11年甜蜜依旧！池晟♥李宝英戴著情侣帽去电影院约会，还互相帮对方拍照！

11日，池晟和李宝英各自在自己的 IG 帐号上传「电影院约会」的文字和自己的照片。

同时上传的照片中，池晟用温暖的眼神看著镜头；李宝英则是带著开朗的微笑比著 V 手势，还戴著同款帽子。两人还在电影院约会和互拍对方，迎来结婚11周年的他们依然像新婚一样甜蜜，吸引大众的视线。



池晟、李宝英交往6年后在2013年结婚，婚后育有一女一男。夫妻俩偶尔会通过 IG 分享温馨的家庭日常，为了兼顾事业和家庭，他们约定好轮流拍戏，还会给对方送上应援咖啡车，展现关爱与支持！去年是结婚10周年，他们还一起拍摄画报。

另外，李宝英和李茂生、李清娥主演的新剧《Hide》将在3月23日首播，该剧讲述某天丈夫突然消失后，一个女人追踪围绕丈夫失踪的秘密时面对自己难以承受的巨大真相。她在剧中饰演车雄律师事务所共同代表律师「罗文英」一角，曾是一名检察官，现在与丈夫成宰（李茂生 饰）一起经营律师事务所。某天，丈夫突然失踪，她在寻找丈夫的时候遇到事件背后隐藏的秘密。



而池晟确定和田美都搭挡新剧《Connection》，该剧讲述缉毒队的王牌警监被人强迫吸毒后，以好友之死为线索，为追查留下50亿保险金后离世的高中好友，揭开了长达20年的友谊和联系的故事。他将在剧中饰演毒品调查组刑警「张在京」，热衷於警察工作，不被任何事物所束缚，但他有一定要遵守原则的信念。



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