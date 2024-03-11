金知妍誓言击破《金字塔游戏》！张多雅继续任性妄为＋金知妍善用友军加盟机智对应成功（EP.5 – 6）

[有雷]新型校园霸凌剧《金字塔游戏》两造精彩斗智对决，集团公主张多雅以自己设计的金字塔游戏为傲，甚至在所有家长面前公开还邀请他们参与其中，苞娜金知妍一点一点找出游戏突破点，也引来越来越多同盟者加入阵营。究竟张多雅凭什么能如此自大妄为？

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转学生秀智（金知妍饰）极力拉拢阶层D的同盟，却被公主白夏凛（张多雅饰）操作成威胁同学导致其割腕，因此所有人通过表决剥夺秀智在下一轮的投票权。不过在家长参观校学当日，夏凛竟得意地将自己设计的金字塔游戏介绍给所有家长，同时邀请大家参与一次投票，秀智提出另一规则「不得对外泄漏此游戏」，让白夏凛同样在下一轮无权进行投票。原本想帮忙的约聘女老师也因为不断向理事长检举而被迫离职。



班上的偶像练习生艺琳属於A等级，似乎接受了秀智的提议，开始配合秀智联盟作战。秀智盘算著下一轮希望自己再度落入F，能让班上的隐藏摄影机拍摄到她被霸凌的证据画面，A等级的艺琳也不会欺负她。不过最终投票无人落入F等级，暂时算是秀智的小成功。但夏凛开始将矛头指向艺琳，想公开与艺琳可能是女同志的取向，企图影响她的出道。



本轮投票多了一位新A等级成员高恩星，她加入了夏凛团队而想出更多折磨同学的方式，譬如规则超不公平的躲避球，得票数少的D等级只能站在最中间被球砸，并计算最终得分。没想到形成一场大乱斗，同学们个个遍体鳞伤。秀智在赛前向同盟们说好，当她们有机会拿到球时就停止动作。虽然也依照规定取分，但却以拿球轻轻触碰对方的肩膀取代了暴力砸球，也让同学们纷纷效法，成为一场和平的躲避球。



夏凛非常愤怒，决定再出招守护自己的游戏，却没有察觉自己的人气也正在逐渐流失中，夏凛让秀智的父亲接到调职令，父亲也询问她是否要再度转学。转学曾是秀智最想要的结果，如今她的反抗进行到一半，也不想抛下所有的同盟们。夏凛也从班上最边缘人的明慈恩下手，在釜山的母亲也成了明慈恩的弱点，明慈恩对於夏凛的行动似乎一直处於弱势，有什么样的秘密过往吗？



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