D&E又「闹场」Super Junior队友演唱会XD 圭贤Solo演唱会一个袭胸一个搂住不放

银赫交出乃惹，啊特哥你手上的影片哩～快交出来～

Super Junior去年陆续有成员离开待了要20年的SM娱乐，包括银赫、东海（D&E）与圭贤，不过团体并未有变化，甚至展现了更强大的团魂。



Super Junior最新小分队L.S.S.（利特、神童、始源）2月在韩国开演唱会，第一场有圭贤到场应援，L.S.S.还为舍弃生日趴赴演唱会的他庆生；第二场换银赫东海出现，两人安可飞奔上台一起演唱，场面感动无数E.L.F.。（*延伸阅读：超有爱！‎Super Junior-L.S.S.演唱会先是替寿星圭贤庆生，第二天换D&E飞奔一起安可）



本月8日到10日轮到忙内圭贤开Solo演唱会，这是他离开SM娱乐后由新经纪公司Antenna主办的首次巡演，别具意义，而这样的日子也少不了SJ队友。9日艺声、东海、厉旭与东方神起最强昌珉、SHINee珉豪都到场，圭贤走到观众席和粉丝互动，这几名「男饭」便特别激动，艺声和东海简直要扑上去，东海甚至「伸出魔爪」对圭贤袭胸，拉拉扯扯下圭贤忍不住脱口「IC」都被收音XD（影片中黑帽Ｔ+报童帽+墨镜者为艺声，黑帽+口罩为东海）。



규현이 2층갔다가 동해랑 예성이한테 붙잡힌거 너무 웃껴 ㅠㅠㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mqzPfkEthI — 콩이 (@congee_pic) March 9, 2024

10日换利特银赫，这两个男饭也不惶多让。一样是圭贤到观众席互动，银赫找到机会就搂住圭贤不放，拿著手机和他自拍还疯狂摇晃，圭贤招架不住呐喊：「把这人送走！」利特在旁边拿著多支手机疑似也录下整个场面。圭贤要走了银赫还依依不舍上前后抱他！



▼还有粉丝拍到银赫是特地和经纪人换位置，想换到最外面方便袭击XD



240310 막콘



규혀니 오기 전에 이미 매니저님이랑 자리 교환했던 혁재

카메라 켜고 대기하면서 흔들흔들~~

리더오빠가 기록해놓고 혁재 신나게 사랑 눈빛 발사하며 규현 껴안고 있는 화면 너무 예쁘고 소중하다 다들 너무 행복해 보임ㅜㅜㅜㅜㅜ#이특 #LEETEUK#은혁 #EUNHYUK#규현 #KYUHYUN pic.twitter.com/OGKkQAJMSx — (@sanndal45) March 10, 2024

银赫昨（12）日深夜终於放出他拍的影片，可以看到他埋伏(?)很久，笑超开心等著出击。那请问利特的影片呢？近距离纪录疯狂男饭骚扰(?)圭贤，E.L.F.也想看啊！



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