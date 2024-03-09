去年底打败刘在锡夺大赏的辣个男人！旗安84将上《刘Quiz》，两人7年前就曾结缘

近日有消息，旗安84已於6日完成tvN《刘Quiz On The Block》节目录制。

旗安84去年底在MBC靠著两档节目，《我独自生活》与《既然出生就环游世界》拿下2023MBC演艺大赏之最高殊荣「大赏」，从漫画家跨足综艺的斜杠（Slash）人生可以说来到最颠峰，当时他打败的其中一名入围者即《刘Quiz On The Block》主持人刘在锡（刘在锡以《玩什么好呢》入围）。



除了经常在MBC演艺大赏颁奖典礼上相遇，旗安84和刘在锡2016年就结下缘分，旗安84参与了刘在锡等人主持的MBC《无限挑战》「接力漫画」企划，亲自指导刘在锡等画漫画，没多久旗安84就成为同为MBC的《我独自生活》固定班底至今，开启综艺生涯。2016当年，旗安84还上了刘在锡在KBS的另一档节目《Happy Together 3》节目，旗安84抢话还被刘在锡吐槽「有想独自当明星的野心」，7年过去还真的是明星了。



刘在锡也许对旗安84的综艺启蒙有所助力，旗安84在夺大赏的感言上便提及刘在锡曾在SBS主持的节目《X-MAN》与《无限挑战》「无限商社」系列，说到家里气氛本来就比较严肃，而当节目上在锡哥在笑时，对比就很明显，所以也曾想过让爸爸知道自己和朋友相处也很有趣，不过一直都没实现，来不及让爸爸看见爸爸便去世了，形成心中遗憾。



究竟「大赏新人」旗安84遇上大赏常客刘在锡，会是什么样的火花呢？旗安84出演《刘Quiz》的集数预计在本月中旬播出（可能是13日或20日，下周6日艺人来宾是金秀贤）。



▼回顾旗安84大赏感言



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