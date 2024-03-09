韩媒爆刘亚仁、安恩真主演《末日愚者》将在4月公开！涉毒的刘亚仁将全部剪辑？Netflix 方面回应了！

今日（9日）据韩媒 스포츠조（体育朝鲜）报导，演艺界相关人士表示：「Netflix 原创系列《末日愚者》确定於4月26日公开。」

《末日愚者》改编自日本作家伊阪幸太郎的同名小说，讲述某天小行星冲撞地球，预示著世界末日即将来临后，世界陷入混乱、人们在剩余的时间内生活下去的故事。由刘亚仁、安恩真、全晟佑、金允慧主演，已经结束所有拍摄。



原定在去年年底公开的《末日愚者》因刘亚仁涉嫌吸毒而暂时推迟公开。同剧演员金英雄也在 IG 吐露心声：「收到选角的令人开心的电话，拍第一场戏时心情激动的记忆，可能全都要化为泡沫。」令许多人感到惋惜。因此，即使考虑到一起出演该作品的演员们的辛劳、工作人员们的努力，也应该公开作品的呼声也持续高涨。

关於《末日愚者》是否在4月公开，Netflix 方面则谨慎回应：「目前尚未确定，一旦确定公开日期，将会通过正式报导告知大家。因为构成作品故事的角色，刘亚仁的份量不是全部剪辑，对於作品公开前的分量很难详细说明。」



另外，刘亚仁因涉嫌从2020年9月至2022年3月在首尔一带医院注射异丙酚（牛奶针）达181次而被不拘留起诉，还涉嫌从2021年5月至2022年8月，44次用他人名义非法获得两种共1150余颗安眠药的处方、与共犯熟人崔某等4人一起在美国吸食大麻等，对刘亚仁的第四次审讯将於4月16日下午2点进行。



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