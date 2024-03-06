君王果真专情如一！《魅惑之人》恶人遭受惩罚细作也适得其所！申世景曹政奭小别胜新婚！（EP.15– 16完）

[有雷] 《魅惑之人》日前风光下档，曹政奭首度挑战饰演君王获得大成功，在剧中的专情更是令人喜爱。在最终两集曹政奭亲自揭开舅舅当年的阴谋，并成功将其赐死。申世景却接到清国邀请而出访，两人分离后再度重逢，他的身边依旧留著她的位置～

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收到刺杀君王密令的董尚宫，在嘴唇上涂上了毒胭脂，向君王李仁（曹政奭饰）索吻仍失败，於是她道出了当年毒杀先王的始末后离世，李仁欲亲自审问舅舅，却因董尚宫死亡而缺乏关键证人。阴险的舅舅想将身边的小细作柳玄宝推出来顶罪，柳玄宝为了自保而转作污点证人，在李仁亲审舅舅的过程中，义正严词指证历历，令舅舅措手不及。



其中态度相当关键的金慏夏（李新英饰）也看懂了李仁的操作，并对於自己的动摇心态向君主俯首认错，李仁对他的惩罚是希望他亲自送上毒药给舅舅，也希望金慏夏有所警惕。大王大妃得知了棋待令姜蒙雨（申世景饰）原来是女儿身的消息，甚至还为她准备美丽的服装，希望李仁将其立为嫔妃。不过李仁严正拒绝，他所爱的蒙雨只能够入主中宫殿，大妃对此相当气愤。



此时清国睿亲王捎来消息，邀请朝鲜的棋待令前往清国作客，此时李仁陷入思考，有点舍不得让蒙雨离开。不过蒙雨表示自己的父亲也在当地，还有之前冒充公主派到清国的芬英也在，於是向李仁表达自己希望前往清国的意愿，李仁也为她送上了美丽的衣裳而让她前往清国。李仁始终没有过问蒙雨的真名，因为他希望光明正大的赢她一盘棋，而让她说出自己的名字。不过熙秀却主动开口了。



朝廷恢复一片祥和，奸臣已不在，都是忠心耿耿为国为民的臣子们。相隔九个月，熙秀回来了，但她并没有直接入宫，而是打算到草庵先生的旧居去，不过在她必经之路，却听见了有人在下棋的声音…原来李仁早已等在此地，两人终於再度携手，李仁也表示自己心中自始至终都只有熙秀一个人，等待著她的归来。



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