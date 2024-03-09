李秀满出售SM股份豪赚5千亿，投资无人机新创产业获利30倍

据韩媒，SM娱乐前总监李秀满通过出售其所持有的SM娱乐全部股份，一次获得了约5300亿韩元的庞大收益，最近又因为对另一家公司的投资成功，有望获得超过30倍利益。

本月7日，根据韩国金融监管局电子披露委员会Dart的数据，李秀满行使股权收购权（认沽期权）向HYBE出售了86万8948股SM股票，使HYBE在SM的持股比例从原来的8.81%增加到12.6%。

认沽期权的行权价格为每股12万韩元，比SM当前股价（以3月7日收盘价7万900韩元计算）高出约70%左右。 这意味著李秀满如果是一般投资者，原本只能以616亿841万韩元的价格出售股票，但通过行权以1042亿7360万韩元将股票卖出，获利约400亿韩元。

此前，李秀满在去年2月也曾以每股12万韩元向HYBE出售SM娱乐14.8%股份，从中获得了总值为4228亿1040万韩元的现金。 同一天，李秀满又将其剩余的SM股份（3.65%）全部卖给了HYBE，从中获得了总值为5270亿8400万韩元的现金。



此外，李秀满在5年前就开始投资的无人机航运公司Pablo Air正在准备在韩国纳斯达克上市，使他再次获得投资大赚。

Pablo Air成立於2018年，李秀满於2019年1月加入首轮投资。 该公司凭藉李秀满投入的10亿韩元种子基金开始运营，成功进行了A轮和B轮融资。

去年10月，Pablo Air在IPO前期（Pre-IPO）阶段顺利募集220亿韩元，累计融资总额达到440亿韩元。 参与Pre-IPO的投资者包括韩国产业银行、Kiwoom资产管理、大信证券、元大证券等16家机构，李秀满是唯一的个人投资者。

李秀满从Pablo Air成立初期就进行投资，据说是持有约20%股份的第二大股东。 随著Pablo Air在Pre-IPO中获得了1500亿韩元的企业估值，李秀满的股份金额增加到300亿韩元，获得了高达30倍的投资收益。



由於Pablo Air计画在今年进行技术特例上市，李秀满的投资收益有望进一步增加。 Pablo Air已於去年选择了大信证券作为主承销商，并正式进入IPO程式。 一旦IPO程序顺利完成，Pablo Air将於今年下半年在韩国纳斯达克上市。

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