IU演唱会上公开的《Love wins all》MV未公开画面，防弹少年团V亮相！粉丝喊话李钟硕：快闭上眼睛

3月初，IU在首尔开唱，拉开了全球巡演「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」的帷幕，除了吸引万千歌迷之外，更有不少娱乐圈好友助阵。

演唱会上IU和超人气男团防弹少年团成员V合作拍摄的新曲《Love wins all》MV未公开片段曝光， IU和V分别穿上了婚纱和西服，出现在车里，IU坐在V的腿上，两只胳膊搂住他的脖子，深情地注视著他。而V帅气地握著方向盘，接著IU将脸埋进他的颈窝，V则目光坚定地看著前方。 该场景瞬间点燃了全场氛围，引得台下的粉丝尖叫声不断。



love wins all 미공개 부분 뷔 아이유

태준지혜 행복하길 ㅁㅊ pic.twitter.com/aOS0UByZEE — 김일상 (@kimdailylife) March 2, 2024

这一幕很快就在韩网上传播开来，网友和两人的粉丝评论道：「泰俊啊，知惠啊（粉丝为MV里的主人公起的名字）一定要幸福啊」、「李钟硕，快闭上眼睛」、「看不够，再多放一些未公开画面吧」等。

此外，2月20日，IU在正式发行新专辑之前率先公开了《Love wins all》，她和V作为男女主人公亮相，男帅女靓的高颜值引爆关注。

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