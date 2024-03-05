【韩网热帖】不喜欢IU的演唱会

3月2日，IU在以首尔为起点展开2024世界巡回演唱会「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」，当天的演唱会吸引了汤唯、刘寅娜、朴恩斌、朴明洙、李周映、吴娜拉、彩娟、EXO D.O.和aespa Winter、HEIZE、男友李钟硕等诸多演员、歌手都到场，可谓明星云集。

不过有网友在时候通过PANN留言，表达了自己对演唱会的不满，他（她）表示：我知道这样说会被骂死，不是她的粉丝但去看了演唱会，聊天时间太长了，无趣且都是一样的内容。 一开始的2小时还不错，后来就慢慢很无趣了，太久了。 中途实在受不了就出来了，我也算听过很多场演唱会的人，怎么会时间这么长呢，太难受了，还有本来我很期待她的live，但比起音源，太让我失望了。

韩国网友评论：

1. 她粉丝的反应确实让人觉得奇怪，只要说她一点点不好，他们就会说「你是粉丝啊，为什么会不满，既然是粉丝，就会觉得什么都很好」，让人觉得可怕

2. 我也讨厌时长很长的演唱会，VCR那么多

3. 我也看了网上的现场影片，live实力，嗯......

4. 又不是爱豆团，一个人唱30首歌，确实蛮多的，我看了youtube上的影片，觉得她live真的很棒啊，如果是想踩IU的话，你家本命难道比她还好吗？

5. IU演唱会不是那种让你释放压力的场合，而是感动、共鸣、治愈这种感觉，是音乐上的交流

6. IU是那种看到这种言论会受用且会改善的类型，问题在於只要有一点点批评声，就蜂拥而来的粉丝

7. 确实有点长，一直在递麦克风，还有那么多嘉宾，无聊

8. 我也好奇她为什么老是把麦克风递给观众，我是为了听她唱歌才去的啊

9. 她都不好好管理自己声音吗

10. 你都不是她粉丝，去了当然觉得一般啊

11. 我看了影片，确实唱累的时候就会把麦克风递给粉丝

12. 其他歌手的话，2个半小时唱20首歌，剩下都是聊天环节，我真会觉得无聊。 她29首歌唱4小时，如果不是真爱粉的话，真的会无聊透顶

13. 票价那么贵，身体不好的话就在家好好休息啊

14. 现在已经是不好都不能说不好的时代了

15. 说她音准不够？哪首歌？我看了影片，都很好啊

16. 如果是那种粉丝很多的歌手的话，长时间的聊天环节会很受欢迎，但是IU本身是国内顶尖歌手，有很多不是她粉丝，但很喜欢她歌曲的人，这些人也会很想去她的演唱会啊，所以我希望IU能够听到这些人的声音

17. 个人觉得演唱会不要邀请那么多嘉宾歌手

18. 去听演唱会的人里觉得很满意的人其实并不多，是因为都是真爱粉，只要看到脸就会觉得无比幸福而已，听过很多场歌手演唱会的人，其实觉得很满意的演唱会并不多

原文：https://pann.nate.com/talk/372175086#replyAreac

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