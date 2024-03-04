【韩网热帖】日本观众投票SHINee哪位成员最会选约会地点

日本综艺节目里，现场观众根据SHINee成员的形象进行投票排名，对於「挑选约会地点很有sense的人」这一问题，只有4个人投给泰民kkkkk

投票结果：Key第一（198票），珉豪第二（22票），泰民第三（4票）

泰民的反应：「我究竟是什么形象啊？我确实不太会做escort，因为怕麻烦不喜欢出门。 虽然能理解，但4票是不是太少了！」

亮点是，投票的人是SHINee的日本粉丝ᅲᅲkkk虽然是粉丝，但非常冷静kkkk



진짜 미치겠다

방청객이 투표한 멤버 이미지 순위 맞히는 게임인데 '데이트 가게 센스있게 선택할 것 같은 사람'에 이태민 4표 나옴ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/CrHe0WN5i4 — SM엔터테인먼트지지자 (@cutecheesetm) March 2, 2024

韩国网友评论：

1. 更让我惊讶的是，居然能得到4票这么多kkk

2. 这4位粉丝绝对是真爱

3. 投给他人是不是怕他连1票都没有啊kkk

4. 讲真，投给他是出於义气kkk

5. 非粉（我）眼中：Key会带你去一PO上IG就被狂问的店，珉豪会带你去足球场或健身房，泰民就...????



6. Key在场的情况下，4票都嫌多

7. 泰民就算误打误撞走进高人气餐厅，也会不懂好吃在哪、有名在哪kkk

8. 泰民如果突然爱上某家烤肉店，可能会连续几个月带你去吃烤肉

9. 珉豪看到自己第二有些失望，但当看到泰民只有4票立即找回了笑容kkkk

10. 我也选Key，如果在这里投票应该也是一样的比例kkk



11. 珉豪22票也很惊人啊，太多了吧？kkk

12. 第二的票数已经不多，然而比第三多5倍kkkk

13. 想采访投给泰民的人kkk

14. 看吧，就连泰民都不会投给自己

15. 泰民应该会乖乖跟著对方安排的约会路线，然后给出很好的reaction... 所以跟我约会吧



出处：https：//theqoo.net/hot/3128569997

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