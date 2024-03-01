「国民渣夫」李伊庚做客《李孝利的红毯》，爆料被李孝利主动要电话号码「召之即来挥之即去」

李伊庚在《和我老公结婚》里渣到人神共愤，戏外却是温柔懂事好男人，就连眼光毒辣的李孝利都主动问他要电话号码！

李孝利主持的谈话节目《李孝利的红毯》今日下午即将公开新一期，嘉宾除了女歌手星（Star）、创作歌手Heo Hoy Kyung（헮회경）、SHINee Key、NCT TEN，还有最近凭《和我老公结婚》被「骂惨」、获封「国民渣夫」的演员李伊庚。



李伊庚和李孝利出演过同一档综艺节目，当时李孝利走的红毯就是李伊庚亲手帮忙铺的。 李伊庚问：「当时努那主动问我要电话号码，是为什么呢？」李孝利解释：「聊过之后发现这个人还蛮不错的，希望以后也保持联络。 」还透露两人作为朋友可谓亲密无间、毫不见外，开玩笑说：「真的是召之即来挥之即去。 」



李伊庚在《和我老公结婚》里把人渣角色演得活灵活现，一度被猜测「拍完这部戏就隐退」（当然是网友开玩笑啦），甚至经常在SNS收到全球各地观众的私信谩骂，但他仍感觉十分幸福。



李伊庚前年凭《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》获得KBS演技大赏「最佳男配角」，致辞时当场打电话给妈妈致谢、说著说著流下泪来，被封「历代级传奇感言」。 节目中回看这一段时李伊庚再次泪眼婆娑，搞得素来有泪不轻弹的李孝利也眼眶湿湿，但仍不忘搞笑：「下次可以打给我哦！」





最后李伊庚演唱了韩国独立乐团Nerd Connection的歌曲《好夜好梦》，让大家看到他在搞笑之外的另一面！



▽不妨先来听原唱想像一下李伊庚的版本：



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